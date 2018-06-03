Користь молока: в Україні шокували результатом експерименту

Щоденне вживання молока підвищує рівень кальцію і вітаміну D.

Тому в європейських школах діти щодня отримують стакан молока, але в українських - його не бачать навіть першокласники. Про це йде мова в соціальному експерименті ТСН.

Експеримент проводили в Томашпільській середній школі у Вінницькій області. Там в їдальні був встановлений спеціальний молокомат. Весь клас, починаючи з лютого, пив по 180 грамів цього напою щодня.

Новини Ляшко закликав прибрати пальмова олія з українського молока

Відзначається, що за станом на лютий рівень кальцію і вітаміну D був в нормі тільки в однієї дитини. У інших же рівень кальцію в крові був дуже низьким.

Після трьох місяців експерименту вітамін D не досяг ідеальних показників, але в середньому виріс на третину. У дітей також спостерігався здоровий рум'янець.

За словами громадської активістки Лариси Білозір, в Україні відповідно до постанови 2004 року, дітям необхідно вживати 18 грамів молока в день, хоча це дуже мало.

"Це нічого, а треба 180, і ми вже написали звернення до міністра АПК, щоб внесли зміни до постанови, тому що це ненормально", - підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, ціни на молочку в Україні злетіли до світових рівнів.