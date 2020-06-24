Корчинський хлюпнув водою в ветерана АТО в прямому ефірі: мало не дійшло до бійки. Відео

Письменник і політик Дмитро Корчинський облив водою ветерана АТО в прямому ефірі, присвяченому проблемам ЛГБТ в нашій державі.

Конфлікт трапився в програмі "Все по беспределу" на Апостроф TV. Учасників запросили обговорити тему "Нетрадиційна сексуальна орієнтація в Україні: чи є шанс на легалізацію" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Голова об'єднання ЛГБТ військових, ветеранів та волонтерів, доброволець батальйону "Донбас" Віктор Пилипенко розповів про те, що відкрито визнати свою орієнтацію в Україні досить складно.

"Можна отримати по обличчю або з'явиться таке пусте місце..." – сказав ветеран і вказав рукою на Корчинського. У цей момент політик взяв склянку води і хлюпнув її в обличчя Пилипенку.

Коли чоловіки близько підійшли один до одного, ведуча їх розвела, щоб уникнути фізичного з'ясування стосунків. Однак Пилипенко ще раз назвав свого візаві "порожнім місцем".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош назвав представників ЛГБТ збоченцями й бидлом без моралі й духовності, які стали "нормальним явищем".