Корбан запропонував створити у Дніпрі меморіал на честь героїв Іловайська

Колишній голова партії УКРОП Геннадій Корбан запропонував встановити у центрі Дніпра пам'ятну інсталяцію на честь українських героїв, які загинули в Іловайському котлі.

Крім того, політик упевнений в необхідності присвоєння цій трагедії офіційного статусу, оскільки вона стала однією зі сторінок боротьби України за свою незалежність. Така точка зору Корбана викладена в блозі, опублікованому на OBOZREVATEL.

"Від цього не стане легше. Але я хоча б зрозумію, куди приходити, і де збиратися всім тим, хто власною шкірою відчуває наближення Дня Незалежності України", - зазначив він, підкресливши, що Іловайський котел не випадково збігся у даті з найважливішим державним святом.

Також Корбан уточнив, що на нинішньому етапі ведеться пошук креативних людей і проектувальників, які зможуть втілити його ідею, а також вибирається місце для створення меморіалу.