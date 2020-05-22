Незважаючи на те, що Міністерство освіти не рекомендує школам проводити випускні бали до закінчення карантину, діти вже щосили готуються до свята.

У Тернополі батьки випускників навіть опублікували петицію на сайті міської ради з проханням дозволити провести випускний вечір. А в закритих поки ресторанах уже домовляються про фуршет.

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Звернулися до мера

У мерії Тернополя ж кажуть, що готові розглянути звернення громадян, проте рішення в будь-якому разі залежатиме від розпоряджень Кабміну.

"Щойно ця петиція набере необхідну кількість голосів, її розглянуть. Але в будь-який момент можуть бути заборонені масові заходи, то ніхто не дозволить проводити випускні вечори", – сказали нам у пресслужбі мерії.

В інших містах України поки петиції не пишуть, але чекають і сподіваються, що найближчим часом карантинні заходи стануть набагато м'якші, і випускники все-таки зможуть провести прощальний вечір.

"Поки в ресторанах замовлень на проведення випускних немає, наскільки я знаю. Навіть ніхто особливо й не цікавиться. Але все дуже швидко змінюється. Наприклад, у мене є знайомі, у родині яких випускник. Вони це питання відклали на останній день. Коли все стане зрозуміло з карантином. Уже з 10 червня ресторани зможуть запрацювати і в приміщеннях. Ніяких банкетів, заходів зараз немає, тому замовити вечір можна буде за тиждень", – вважає керівник "Ресторанного консалтингу" Ольга Насонова.

Ліга

Правда, вона зазначає, що зараз у багатьох батьків просто немає грошей, щоб відзначити випускний. "Ситуація така, що половина батьків ще може виділити 5-6 тисяч на вбрання й банкет для дитини, а друга ні. Тому що після карантину в людей немає грошей", – каже Насонова.

Потихеньку готують сукні

У магазинах, які надають напрокат сукні для випускниць, кажуть, що попиту на них зараз немає. "Усі, напевно, чекають, коли закінчиться карантин і дозволять випускні, тому до нас ще не зверталися", – розповіли в магазині на Подолі в Києві.

"Не повірите, ніхто навіть не цікавився випускними сукнями, мабуть, поки не до цього", – підтвердили в салоні біля метро "Спортивна площа" в столиці.

Однак кравчиня з Києва Світлана Ковальчук розповідає, що потихеньку підготовка до випускних триває. "У мене ще з зими було три замовлення випускних суконь і двох костюмів. Усі забрали вчасно. І нещодавно надійшла ще пара замовлень на сукні. Питаю: "То що, випускний буде?" Вони так задумливо відповідають: "Поживемо – побачимо, але сукня має бути готова", – каже Світлана.

випускні АіФ

Теплоходи вже замовляють

Щоправда, деякі батьки випускників усе-таки сподіваються, що свято в дітей буде, і вже будують плани.

"Ми домовилися, що поїдемо на дачу до батьків однокласника. У них велика дача, з літньою верандою, багато місця у дворі. Вони надають приміщення, ми збираємо все на стіл і готуємо страви. Може, дещо замовимо в кафе. Буде щось на зразок пікніка. На жаль, не всі зможуть приїхати, тому що просто немає грошей", – розповіла мама випускника з Києва.

Інші батьки розповідають, що вже заздалегідь забронювали заміські ресторани. "Вони хоч і не працюють, але ми домовилися. Вони скоро відкриються. Теж плануємо все організувати на вулиці, на свіжому повітрі", – розповідає тато випускниці з Київської області.

СТБ

Активно замовляють теплоходи під випускні і в річковому порту Києва, куди ми зателефонували під виглядом клієнтів, які хочуть орендувати кораблик.

"Так, зараз дуже активно замовляють теплоходи і просто компанії, які хочуть щось відзначити. Тож добре, що ви подзвонили зараз, через тиждень на всі дати вже може бути орендовано", – розповіла менеджер Світлана.

Оренда кораблика коштує від 2400 до 10800 грн за годину прогулянки. Фуршетний стіл і музика оплачуються окремо.