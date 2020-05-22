Всупереч карантину: в Україні почалася "підпільна" підготовка до випускних балів

Але батьки пишуть петиції до влади, щоб дали добро на свято

Незважаючи на те, що Міністерство освіти не рекомендує школам проводити випускні бали до закінчення карантину, діти вже щосили готуються до свята.

У Тернополі батьки випускників навіть опублікували петицію на сайті міської ради з проханням дозволити провести випускний вечір. А в закритих поки ресторанах уже домовляються про фуршет.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Звернулися до мера

У мерії Тернополя ж кажуть, що готові розглянути звернення громадян, проте рішення в будь-якому разі залежатиме від розпоряджень Кабміну.

"Щойно ця петиція набере необхідну кількість голосів, її розглянуть. Але в будь-який момент можуть бути заборонені масові заходи, то ніхто не дозволить проводити випускні вечори", – сказали нам у пресслужбі мерії.

В інших містах України поки петиції не пишуть, але чекають і сподіваються, що найближчим часом карантинні заходи стануть набагато м'якші, і випускники все-таки зможуть провести прощальний вечір.

"Поки в ресторанах замовлень на проведення випускних немає, наскільки я знаю. Навіть ніхто особливо й не цікавиться. Але все дуже швидко змінюється. Наприклад, у мене є знайомі, у родині яких випускник. Вони це питання відклали на останній день. Коли все стане зрозуміло з карантином. Уже з 10 червня ресторани зможуть запрацювати і в приміщеннях. Ніяких банкетів, заходів зараз немає, тому замовити вечір можна буде за тиждень", – вважає керівник "Ресторанного консалтингу" Ольга Насонова.

Ліга

Правда, вона зазначає, що зараз у багатьох батьків просто немає грошей, щоб відзначити випускний. "Ситуація така, що половина батьків ще може виділити 5-6 тисяч на вбрання й банкет для дитини, а друга ні. Тому що після карантину в людей немає грошей", – каже Насонова.

Потихеньку готують сукні

У магазинах, які надають напрокат сукні для випускниць, кажуть, що попиту на них зараз немає. "Усі, напевно, чекають, коли закінчиться карантин і дозволять випускні, тому до нас ще не зверталися", – розповіли в магазині на Подолі в Києві.

"Не повірите, ніхто навіть не цікавився випускними сукнями, мабуть, поки не до цього", – підтвердили в салоні біля метро "Спортивна площа" в столиці.

Однак кравчиня з Києва Світлана Ковальчук розповідає, що потихеньку підготовка до випускних триває. "У мене ще з зими було три замовлення випускних суконь і двох костюмів. Усі забрали вчасно. І нещодавно надійшла ще пара замовлень на сукні. Питаю: "То що, випускний буде?" Вони так задумливо відповідають: "Поживемо – побачимо, але сукня має бути готова", – каже Світлана.

випускні АіФ

Теплоходи вже замовляють

Щоправда, деякі батьки випускників усе-таки сподіваються, що свято в дітей буде, і вже будують плани.

"Ми домовилися, що поїдемо на дачу до батьків однокласника. У них велика дача, з літньою верандою, багато місця у дворі. Вони надають приміщення, ми збираємо все на стіл і готуємо страви. Може, дещо замовимо в кафе. Буде щось на зразок пікніка. На жаль, не всі зможуть приїхати, тому що просто немає грошей", – розповіла мама випускника з Києва.

Інші батьки розповідають, що вже заздалегідь забронювали заміські ресторани. "Вони хоч і не працюють, але ми домовилися. Вони скоро відкриються. Теж плануємо все організувати на вулиці, на свіжому повітрі", – розповідає тато випускниці з Київської області.

СТБ

Активно замовляють теплоходи під випускні і в річковому порту Києва, куди ми зателефонували під виглядом клієнтів, які хочуть орендувати кораблик.

"Так, зараз дуже активно замовляють теплоходи і просто компанії, які хочуть щось відзначити. Тож добре, що ви подзвонили зараз, через тиждень на всі дати вже може бути орендовано", – розповіла менеджер Світлана.

Оренда кораблика коштує від 2400 до 10800 грн за годину прогулянки. Фуршетний стіл і музика оплачуються окремо.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!