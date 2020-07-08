Кораблі та авіація ЗСУ показали, як відбиватимуть атаку ворога у Чорному морі. Фото
Кораблі, катери та судна ВМС ЗСУ, а також військова авіація провели збір-похід у Чорному морі, в ході якого потренувалися відбивати атаку ворога на воді.
Як повідомляється на офіційній сторінці ВМС ЗСУ у Facebook, масштабні навчання тривали п'ять діб. За цей час воїни встигли відпрацювати елементи бойової підготовки, злагодження підрозділів різнорідних сил та продемонстрували російському агресору їх присутність у Чорноморському регіоні.
Окрім корабельно-катерного складу в зборах також взяли участь підрозділи морської піхоти, морської авіації та тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.
"У ході збір-походу особовим складом учасників було відпрацьовано низку тактичних вправ, серед яких висадка морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі та повітряному просторі, ведення мінно-загороджувальних дій, захист морських комунікацій, недопущення блокування пункту базування тощо. На завершення поблизу Одещини військові в складі тактичних різнорідних груп відпрацювали дії з відбиття нападу противника в морі та надання допомоги судну, що зазнало лиха", – розповіли у пресслужбі ВМС ЗСУ.
Захисники наголосили, що основою проведеного збір-походу стали кораблі, катери та судна, які у 2020 році були зведені у флотилію ВМС ЗСУ, а керування силами здійснювалось з корабельного пункту управління.
Відповідно до розподілу функцій за стандартами НАТО, флотилія і надалі буде працювати щодо набуття спроможностей з питань підготовки корабельного складу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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