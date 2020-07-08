Кораблі та авіація ЗСУ показали, як відбиватимуть атаку ворога у Чорному морі. Фото

Вікторія Довгань Суспільство 14:07, 8.07.2020 Оновлено: 14:07, 8.07.2020

Кораблі, катери та судна ВМС ЗСУ, а також військова авіація провели збір-похід у Чорному морі, в ході якого потренувалися відбивати атаку ворога на воді.

Як повідомляється на офіційній сторінці ВМС ЗСУ у Facebook, масштабні навчання тривали п'ять діб. За цей час воїни встигли відпрацювати елементи бойової підготовки, злагодження підрозділів різнорідних сил та продемонстрували російському агресору їх присутність у Чорноморському регіоні.

Окрім корабельно-катерного складу в зборах також взяли участь підрозділи морської піхоти, морської авіації та тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ.

Збір-похід у Чорному морі
Facebook ВМС ЗСУ
Військові кораблі ВМС ЗСУ
Facebook ВМС ЗСУ
Воїни відпрацювали відбиття атаки ворога з моря
Facebook ВМС ЗСУ
Масштабні навчання в акваторії Чорного моря
Facebook ВМС ЗСУ
Відпрацювання висадки морського десанту
Facebook ВМС ЗСУ

"У ході збір-походу особовим складом учасників було відпрацьовано низку тактичних вправ, серед яких висадка морського десанту на необладнане узбережжя в умовах панування противника в морі та повітряному просторі, ведення мінно-загороджувальних дій, захист морських комунікацій, недопущення блокування пункту базування тощо. На завершення поблизу Одещини військові в складі тактичних різнорідних груп відпрацювали дії з відбиття нападу противника в морі та надання допомоги судну, що зазнало лиха", – розповіли у пресслужбі ВМС ЗСУ.

В збір-поході брали участь катери
Facebook ВМС ЗСУ
Військове судно на навчаннях
Facebook ВМС ЗСУ
Відпрацювання елементів бойової підготовки
Facebook ВМС ЗСУ
Авіація такж брала участь у навчаннях
Facebook ВМС ЗСУ
Надання допомоги судну, що зазнало лиха
Facebook ВМС ЗСУ

Захисники наголосили, що основою проведеного збір-походу стали кораблі, катери та судна, які у 2020 році були зведені у флотилію ВМС ЗСУ, а керування силами здійснювалось з корабельного пункту управління.

Відповідно до розподілу функцій за стандартами НАТО, флотилія і надалі буде працювати щодо набуття спроможностей з питань підготовки корабельного складу.

Судна відпрацьовують маневри
Facebook ВМС ЗСУ
Катер ВМС ЗСУ
Facebook ВМС ЗСУ
Бойові стрільби у Чорному морі
Facebook ВМС ЗСУ
Тренування воїнів ЗСУ в морі
Facebook ВМС ЗСУ
Військові судна звели у флотилію
Facebook ВМС ЗСУ
Навчання тривали 5 діб
Facebook ВМС ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 липня, у День ВМС ЗСУ, президент України Володимир Зеленський на борту фрегата "Гетьман Сагайдачний" оглянув проходження військових кораблів і техніки.

  • На честь свята військові гелікоптери здійснили проліт із державним прапором України та військово-морським прапором, акваторією Чорного моря пройшли катери морської охорони та артилерійські катери.

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