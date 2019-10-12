Кораблі Путіна ув'язалися за есмінцем США: деталі "погоні"

Чорноморський флот Росії взяв на супровід есмінець керованої ракетної зброї – протиракетної оборони (УРО-ПРО) "Портер" ВМС США, який 12 жовтня увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це повідомили в Національному центрі управління обороною РФ, уточнивши кораблі, які здійснюють контроль за ним, передає ТАСС.

"Безпосередній контроль за діями корабля ВМС США у Чорному морі здійснюють фрегат "Адмірал Еcсен", малі ракетні кoраблі "Вишній Волoчек" і "Орехово-Зуєво", – йдеться у повідомленні.

Есмінець "Портер" commons.wikimedia.org

Ракетний есмінець USS Porter (DDG-78) – 28-й корабель класу "Арлі Берк" (Arleigh Burke) ВМС США. Основне озброєння есмінця – 90 ракетних пускових установок, в яких можуть перебувати зенітні і протичовнові ракети, а також крилаті ракети "Томагавк". Управління озброєнням корабля здійснює система "Іджіс". У 2013 році корабель був модернізований, тепер він здатний нести ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами і супутниками на навколоземній орбіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, есмінець "Портер" уже заходив у Чорне море 8 серпня 2019 року і це був уже 23-й візит корабля ВМС нечорноморських країн НАТО в Чорне море за рік. Тоді його взяв на супровід російський сторожовий корабель "Сметливий".

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