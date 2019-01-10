''Скоро пролунає ''Слава Україні!'' Українські ''кораблі'' дісталися до Червоної площі

Флешмоб #Жовто_блакитний_кораблік_на_ялинку, розпочатий в підтримку захоплених Росією в полон українських моряків, вже дістався Москви. Паперові кораблики в кольорах українського прапора з'явилися на Червоній площі.
Про це на своїй сторінці в Facebook написала автор флешмобу Irena von Burg.
Facebook Irena von Burg
"24 грудня ми звернулися до українців і друзів України, до всіх людей доброї волі, з ініціативою прикрасити своє житло і новорічні ялинки жовто-синіми паперовими корабликами, в знак солідарності з українськими моряками, захопленими в полон 25 листопада 2018 року, внаслідок збройного атаки кораблів РФ в районі Керченської протоки", – розповіла активістка.
За її словами, акцію підтримали сім'ї українців в Австралії, Канаді, США, Азербайджані, Ірландії, Іспанії, Італії, Португалії, Латвії, Польщі, Швейцарії, Бельгії, Туреччини, Литві та Естонії. Також до флешмобу приєдналися посольства України в Угорщині, Південній Африці, Алжирі, Кенії, Німеччини, Латвії, Йорданії, Сербії, Словенії, Узбекистані, Фінляндії, Казахстані та Таджикистані.
"Ми продовжуємо нашу боротьбу! Кораблики вже на Красній площі. Дуже скоро тисячами голосів там прозвучить "Слава Україні!" – запевнила Ірен.
Facebook Irena von Burg
Facebook Irena von Burg
Facebook Irena von Burg
Facebook Irena von Burg
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