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''Скоро пролунає ''Слава Україні!'' Українські ''кораблі'' дісталися до Червоної площі

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Флешмоб #Жовто_блакитний_кораблік_на_ялинку, розпочатий в підтримку захоплених Росією в полон українських моряків, вже дістався Москви. Паперові кораблики в кольорах українського прапора з'явилися на Червоній площі.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала автор флешмобу Irena von Burg.

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

"24 грудня ми звернулися до українців і друзів України, до всіх людей доброї волі, з ініціативою прикрасити своє житло і новорічні ялинки жовто-синіми паперовими корабликами, в знак солідарності з українськими моряками, захопленими в полон 25 листопада 2018 року, внаслідок збройного атаки кораблів РФ в районі Керченської протоки", – розповіла активістка.

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За її словами, акцію підтримали сім'ї українців в Австралії, Канаді, США, Азербайджані, Ірландії, Іспанії, Італії, Португалії, Латвії, Польщі, Швейцарії, Бельгії, Туреччини, Литві та Естонії. Також до флешмобу приєдналися посольства України в Угорщині, Південній Африці, Алжирі, Кенії, Німеччини, Латвії, Йорданії, Сербії, Словенії, Узбекистані, Фінляндії, Казахстані та Таджикистані.

"Ми продовжуємо нашу боротьбу! Кораблики вже на Красній площі. Дуже скоро тисячами голосів там прозвучить "Слава Україні!" – запевнила Ірен.

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

Facebook Irena von Burg

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 25 листопада корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна. Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.

  • 27 листопада в Криму почали обирати запобіжний захід і заарештували 15 моряків на два місяці.

  • 28 листопада Київський районний суд Сімферополя на два місяці заарештував дев'ятьох офіцерів ВМС.

  • Українцям пред'явили звинувачення за ч. 3 ст. 322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі. Військовослужбовців відправили в СІЗО "Лефортово" в Москві.

  • Всі захоплені українські моряки в ході допитів ФСБ заявили, що є військовополоненими.

Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Загострення в Азовському моріРосійсько-український конфлікт
Місце
РосіяМосква
Тег
полонені моряки
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CARGO 100
CARGO 100
А в Керчи реальные стоят "кораблики" не крашеные, ржавеют ...
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Так можно и последние кораблики растерять ...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Воистину желто-синий символ даунизма
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