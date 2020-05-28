Працювати вдень і вночі, рятуючи життя людей, ризикуючи власним здоров'ям за мізерну зарплату – такі реалії українських лікарів. І коли в період пандемії коронавірусу ти сам захворів, у лікарні стверджують, що це точно не пов'язано з професійною діяльністю. А потім тобі приходить відписка із вдячністю від дружини українського президента Олени Зеленської – "порадів і пішов далі жити на 4,5 тисячі гривень".

Лікар Нововолинської центральної міської лікарні Віталій Денисюк, який прославився своїм саркастичним постом у Facebook, розповів OBOZREVATEL про ризики в роботі в умовах надрежиму, мізерну зарплату і чому зміни в медичній системі поки неможливі.

Ми всі в потенційній небезпеці

Віталій Денисюк працює лікарем ортопедом-травматологом у двох лікарнях – на повну зміну в Нововолинській центральній міській лікарні та на пів ставки – в Іваничівській центральній районній лікарні.

За його словами, жоден медпрацівник не застрахований від можливого контакту з зараженими коронавірусом, хоча сам безпосередньо з такими пацієнтами не взаємодіє.

Жоден медик не застрахований від контакту з хворим на коронавірус Facebook Віталія Денисюка

"У час пандемії усі лікарі пов'язані з лікуванням коронавірусу так чи інакше. Як до лікаря поліклініки до мене приходять люди, і я ж не знаю, хворі вони чи ні. Звісно, до всіх пацієнтів ми ставимося як до потенційно хворих на COVID-19", – каже він.

"Наприклад, приходить людина, починає кашляти, я запитую, чи немає температури. Він каже, що начебто не було, а поміряли – в нього 39 градусів. І як мені до цього ставитися? Ми робимо тест, а в нього коронавірус. Це можна вважати роботою з хворими на коронавірус? Я вважаю, що так. Просто ці люди ще й самі про це не знають", – пояснює Денисюк.

Водночас лікарів, які не входять до категорії тих, хто працює з хворими на коронавірус, уряд обійшов стороною. Чоловік розповів, що ніяких добавок не отримує, та навіть засоби захисту на початку еіпдеміїї мав купувати за власний кошт.

"Ми самі замовляли собі маски. Спочатку нам видали марлеві пов'язки, складені удвоє. Ну це щось на зразок тієї листівки, яку я отримав від Олени Зеленської, хоча я сам не певен, наскільки вона автентична. Коли нам роздали ці маски, я спитав: "Ви ж розумієте, що вона не працює, це просто для відведення очей". На що мені сказали: "Так, розуміємо, але в нас більше нічого немає". Ну й ми з розумінням того, що в країні й так проблеми, самі намагалися вийти з ситуації", – уточнює лікар.

Лікарня не забезпечувала засобами захисту Facebook Віталія Денисюка

Заразився на роботі

В Україні сумна статистка з хворими на коронавірус лікарями, яких уже налічується близько 2 500. Не обійшла хвороба й Віталія, правда, його історія видалася досить дивною. Як виявилося, у його лікарні відмовляються визнавати, що Денисюк захворів на роботі.

"Про те, що я заразився не на роботі, я дізнався, коли наш головний лікар виступав на місцевих новинах, і я дивився в такому ступорі. Він сказав, що є хворі лікарі, двоє з них заразилися на роботі, а щодо інших зараз працює комісія. Але він більш ніж упевнений, що ніяких даних про те, що вони заразилися на роботі, немає", – зазначив медик.

Представникам комісії Віталій відверто озвучив свою позицію: "Я сказав, що коронавірус підчепив на роботі, це моя особиста думка".

За його словами, на щастя, хвороба проходила легко, без госпіталізації, але було страшно.

Віталій упевнений, що заразився коронавірусом на роботі Facebook Віталія Денисюка

"Захворів? Сам винуватий, роби, що хочеш. Виплатили копійки лікарняних. І мені дуже пощастило, що я легко переніс хворобу. Але коли ти вночі дійсно починаєш задихатися й виходиш на балкон подихати свіжим повітрям, це трохи страшно. А потім головний лікар каже, що ти заразився не на роботі, це дуже смішно. Ще й листівкою цією добили", – каже лікар-ортопед.

Наразі нічого не зміниться

Ще навчаючись у медичному університеті ім. Богомольця, Віталій разом із друзями-студентами брав активну участь у житті інституту та й країни. Як він каже, були активістами, які горіли бажанням щось змінити.

"Ми виступали за покращення, але з кожним роком я бачу, як мої друзі все більше розчаровуються. Дуже багато моїх колег виїжджають за кордон, працюють там лікарями або ж просто влаштовуються на іншу роботу", – каже він.

З епідемією проблеми в медичній системі почали масово викриватися: лікарі працюють на межі своїх сил, отримуючи маленьку зарплатню. Сам Віталій зізнався, що його оклад складає 4 500 гривень.

На питання, чому медики не порушують цієї проблеми, не виходять із масовими протестами, Денисюк пояснив: "Якщо один день лікарі не вийдуть на роботу, ви уявляєте, скільки людей помре. Скільки в лікарні в день приходить пацієнтів, які перебувають при смерті. Та нам скажуть, що ми якісь кати, ми не виконуємо свою роботу, що ми клятву давали тощо. Це буде страх. У нас є совість, і ми просто не можемо цього зробити. Ми навіть самі до кінця не можемо уявити, що може статися".

Лікарі розчаровуються в системі та їдуть працювати за кордон Facebook Віталія Денисюка

Попри те, що проблема існує, Денисюк упевнений, що все можна змінити, та це не буде швидко.

"У владі одні змінюють інших, просто як колода карт тасуються між собою. Може, хтось новий приходить, але одна нова карта в колоді з 36 старих ні на що не вплине. Так ми працюємо, навіть за ті гроші, ми можемо посперечатися між собою, жалітися, але йдемо працювати. Щоб це змінити, мають піти старі обличчя у владі і прийти нові. Я вважаю, що ми вже багато змінили зі своїми колегами, кожен на своєму місті змінює щось по-своєму. Та багато хто звик працювати за ці кошти, жалітися й далі битися головою об стіну і все", – каже лікар.

Але навіть у складній ситуації Віталій уболіває за свою роботу і вважає, що є заради чого не опускати руки. Окрім того, лікар додає, що дійсно радий працювати в компанії ентузіастів та професіоналів своєї справи.

"Ви не уявляєте, як класно, коли швидка привозить важкого пацієнта при смерті, і ти йому допомагаєш. А через деякий час він вже одужує, ви спілкуєтесь, він тобі дякує, і це настільки круте відчуття, що хочеться допомагати ще і ще. І я вважаю, що заради цього потрібно далі працювати, розвиватися. А ці політичні "движі", звісно, неприємні. Але духована вдячність людей допомагає", – сказав він.