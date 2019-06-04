Копи застрелили дитину: в Україні розгорілися масові протести. Відео

У деяких містах України розгорілися акції протесту "Безкарність убиває".
Причиною стала трагічна загибель 5-річного Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького, в смерті якого підозрюються співробітники поліції.
Згідно з повідомленнями з мережі, протести пройшли в Києві, Харкові, Одесі, Луцьку, Полтаві, Черкасах та інших містах.
Зокрема, активісти вимагають відставки глави МВС Арсена Авакова. З таким закликом вони напередодні прийшли під стіни відомства в Києві, вимагаючи також жорсткого покарання для вбивць.
Трансляція з Києва:
Трансляція з Полтави:
Акція в Кіровограді:
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.
Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися", стріляючи по банках.
Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що поліцейські, які вбили дитину, будуть покарані за всією суворістю закону і справу не вдасться "зам'яти".
4 червня суд заарештував двох поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини, Володимира Петровця і Івана Приходька. Однак вони свою провину заперечували.
Також Князєв звільнив главу Нацполіції Київської області Дмитра Ценова, який попросив відправити його в зону ООС на Донбас.
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