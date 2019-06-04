Копи застрелили дитину: в Україні розгорілися масові протести. Відео

У деяких містах України розгорілися акції протесту "Безкарність убиває".

Причиною стала трагічна загибель 5-річного Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького, в смерті якого підозрюються співробітники поліції.

Згідно з повідомленнями з мережі, протести пройшли в Києві, Харкові, Одесі, Луцьку, Полтаві, Черкасах та інших містах.

Зокрема, активісти вимагають відставки глави МВС Арсена Авакова. З таким закликом вони напередодні прийшли під стіни відомства в Києві, вимагаючи також жорсткого покарання для вбивць.

Трансляція з Києва:

Трансляція з Полтави:

Акція в Кіровограді:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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