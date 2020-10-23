Коньяк "Таврія" потрапив в одну з найдорожчих приватних колекцій світу

Виробництво Будинки марочних коньяків "Таврія" у Новій Каховці (Херсонська область) відвідав легендарний французький колекціонер алкогольних напоїв, Мішель-Жак Шасей (Michel-Jack Chasseuil).

Про це повідомила пресслужба "Таврії". Його енотека налічує понад 35 тис. пляшок з 25 країн. Француз збирає колекцію вже півстоліття. Серед найбільш цікавих примірників, наприклад, найбільша і "стара" винна знахідка – їй 235 років.

Мішель-Жак Шасей є автором книги "100 вантажних скарбів: Від кращого льоху в світі". Його колекція вважається однією з найбільших і ретельно зібраних на планеті. Колекціонерові 75 років, він проживає на заході Франції і вважається неперевершеним експертом серед поціновувачів дорогих напоїв.

У Новій Каховці, Мішель-Жак Шасей поповнив свою колекцію марочним коньяком "Імперіал", витриманим 25 років. Напій виробляється Будинком марочних коньяків "Таврія" в дуже обмеженій кількості. Має м'який, оксамитовий смак з бездоганними тонами фруктів, спецій і шоколаду.

"Відвідавши "Таврію", я був приємно здивований якістю коньяків", – прокоментував придбання Мішель-Жак Шасей.

tavria.ua

"Увага експертів такого рівня до Нової Каховки говорить про те, що підприємство гідно увійти в історію європейської винної і коньячної культури. Це надихає продовжувати нашу роботу", – сказав генеральний директор ДМК "Таврія" Андрій Сердюк.

Дім марочних коньяків "Таврія" – одне з найстаріших коньячних підприємств Східної Європи. Заснований французько-швейцарськими колоністами в 1889 році. На підприємстві випускаються 4 лінійки коньяків: Таврія™, Борисфен™, Jatone™ і ALeXX™.

Херсонська область – одна з найбільш екологічно чистих зон України. Потужність ДМК "Таврія" – близько 20 тис. Тонн переробки винограду за сезон. Коньяки "Таврії" витримуються в 6 500 дубових бочок, виключно за традиційною класичною технологією виробництва коньяків з перегонкою в кубах шарантського типу. Експортні ринки: Литва, Естонія, Ізраїль, Німеччина, Китай, Тайвань, Іспанія, всього – більше 15 країн світу.