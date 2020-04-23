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23 квітня • оновлено в 12:06
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Концентрація COVID-19 зашкалює: український інфекціоніст назвав 4 причини масового зараження лікарів

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У світі в середньому 12% від загальної кількості заражених коронавірусом COVID-19 становлять медики. В Україні, за офіційною статистикою, хворих медпрацівників приблизно 15%.

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Український лікар-інфекціоніст Євген Дубровський написав у Facebook про чотири причини зараження медперсоналу.

Євген Дубровський

Євген Дубровський

"Перша і найголовніша причина – відсутність якісного та своєчасного захисту. Про це говорять вже давно. Коментарі не потрібні. Потрібні конкретні дії і допомога. Якщо держава не в змозі забезпечити захист медиків, вони допомогу просять у населення. Інакше скоро нікому буде лікувати", – зазначив він.

Друга причина, за словами лікаря, – це приховані або замасковані випадки коронавірусу.

"Пацієнти із неспецифічними скаргами потрапляють до лікарень, де не працюють із COVID-19. А це гастроентерологія, кардіологія, неврологія, гінекологія, пологові будинки тощо. Медперсонал не захищається особисто, не вживає заходів безпеки, працює та лікує у звичайному одязі. Із захисту – тільки маска й рукавички. А за кілька днів спливає COVID-19... Типове зараження на робочому місці", – пояснив Дубровський.

Третьою причиною він назвав стан імунітету медиків і кількість вірусу в лікарнях.

"Концентрація коронавірусу в інфекційній лікарні колосальна. Це не магазин, не храм і навіть не ліфт у 32-поверховому будинку. Вірус у кожному боксі, в коридорі, на своїх же респіраторах і комбінезонах. Ризик захворіти вкрай високий. Навіть за умов ідеально підібраного захисту та правильної методики одягання/роздягання цей ризик не буде дорівнювати нулю. Якщо ще додати людський фактор: втому, нервові обставини, поспіх під час напливу швидких – помилитися й зробити неправильний рух дуже просто. Криво вдягнений респіратор, дотик до обличчя, щоб поправити запітнілі окуляри..." – підкреслив інфекціоніст.

За його словами, насамперед ризикують медсестри під час забору аналізів і маніпуляцій, також у найвищій групі ризику лікарі-реаніматологи. Інфекціоністи (лікарі, медсестри, санітарки) працюють з інфекціями постійно, тому зазвичай імунітет у них вищий, але зараз ситуація абсолютно інша.

"Вірус новий, до нього немає готового імунітету. Концентрація вірусних частинок у закритих приміщеннях дуже висока. Імунітет підривається втомою, виснаженням і неспокійною ситуацією загалом", – додав Дубровський.

І четверта причина зараження коронавірусом – це проблема ізоляції медиків.

"Якщо лікарі чи медсестри залишаються жити в лікарні – це 100% шанс незабаром захворіти. Чиста й брудна зони весь час перемішуються. І якщо працювати в повному комплекті захисту ще можна, то жити – ні. Теж саме стосується і готелів для медиків. Один заражений працівник інфікує всіх у будівлі. Сумні приклади гуртожитків і готелів з подальшим масовим зараженням у нас прямо перед очима. Загальний коридор, санвузол, кухня..." – констатував Дубровський.

Він закликав не лаяти медпрацівників за недбалість чи легковажність щодо своєї безпеки, оскільки перелічені проблеми залишають мало шансів для 100-відсоткового захисту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними на 22 квітня, в Україні заразилися коронавірусом вже 1138 медичних працівників.

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Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
медики вірус
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Исаев Максим
Исаев Максим
Смертность от коронвируса на Украине более чем в три раза выше, чем в России: в России умирает каждый 113-й пациент, на Украине - каждый 37-й. Скачите дальше!
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