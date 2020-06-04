Конституційний суд зобов'язали перевірити законність карантину в Україні

До Конституційного суду надійшло конституційне подання Верховного суду про перевірку на конституційність окремих рішень Кабміну і Верховної Ради про карантин на час епідемії коронавірусу.

Про це йдеться на сайті КС. Мова йде про законність обмеження права на підприємницьку діяльність, роботи закладів громадського харчування, спортивних клубів, розважальних закладів, перевезення пасажирів, вільного виїзду за кордон, обмеження права на мирні зібрання, права на доступ до медичної допомоги та інші.

Також у ВС є претензії до дозволу одним суб'єктам господарювання працювати, а іншим – ні, оскільки, згідно з Конституцією, громадяни мають рівні конституційні права і свободи. Крім того, ВС вказав, що Кабмін здійснив обмеження певних конституційних прав, що можливо тільки в умовах надзвичайного або воєнного стану.

Крім цього, в постанові йдеться про обмеження розміру суддівської винагороди, зарплат держслужбовців, представників правоохоронних органів до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до закінчення карантину.

"Сьогодні, 4 червня 2020 року, в Конституційний суд України надійшло конституційне подання Верховного суду щодо конституційності встановлення обмежень на час карантину, передбачених положеннями окремих нормативно-правових актів, ухвалених Кабінетом міністрів України і Верховною Радою", – говориться в повідомленні.

Йдеться про підпункти 5, 6, 7, 14 пункту 3, абзац шостий пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і етапів ослаблення протиепідемічних заходів "від 20 травня 2020 року №392.

Також суд просить перевірити пункти 10, 17 Порядку здійснення протиепідемічних заходів, пов'язаних з самоізоляцією, затвердженого постановою Кабміну від 20 травня 2020 №392, частини першу і третю ст.29 закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14 листопада 2019 № 294-ІХ; абзац дев'ятий пункту 2 розділу 11 "Прикінцеві положення" закону України "Про внесення змін до закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік "від 13 квітня 2020 №553-ІХ.

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