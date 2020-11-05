У всієї цієї історії з КС є ще один вимір – мовний. Суд має прийняти рішення щодо конституційності Закону про мову. В принципі, це має поставити крапку в інсинуаціях п'ятої колони з приводу порушення прав рускоязічних щелеп. Нас намагаються переконати, що КС збирався відмінити Закон про мову. Про це говорив і президент. Мовляв, це є причиною, щоб розігнати його негайно.

За словами голови суду Тупицького ніяких проблем із конституційністю закону про мову нема. Рішення має бути на користь українців. Є питання щодо мов меншин. І вони дійсно є, адже у законі чітко сказано, що протягом півроку з дати його прийняття ВР має розробити і прийняти закон щодо мов нацменшин та корінних народів. "Слуги" цього кроку всіляко уникають. Тож, за словами Тупицького, рішення мало б бути на користь важливого для нас закону із зобов'язанням до "Слуг" прийняти такий закон про мови нацменшин, який би не суперечив закону про мову.

Я не знаю, чи можна вірити на слово судді Тупицькому. Але припустимо, що це так. Своїми виходками, вимогами до тотального самозвільнення "Слуги" блокують в тому числі прийняття остаточного рішення по українській мові та мові меншин, яке, якщо вірити судді, могло бути на користь українців.

І тут постає питання: а зачєм? Якщо уважно вчитатися у перелік вимог бойовиків до України, там є пункт про скасування закону про мову. Вони наполягають, що цей закон суперечить Мінську та пункту про регіональну мову. Про це колись говорив і президент Зеленський. І він правий.

Закон про функціонування української мови дійсно множить на нуль пункт Мінських домовленостей про те, що представники ОРДЛО зможуть обирати для себе регіональну мову. Але ж нам на це не цікаво, правда ж. Закон України і якість незрозумілі прийняті під тиском домовленості – це не співставні речі. Тому, формально Росія вимагає скасування закону, щоб розблокувати виконання Мінську. Але для команди примирителів зробити це з формальних причин неможливо. Адже процедура парламентарями минулого скликання була дотримана бездоганно. Прийняти новий закон, який був би до вподобі Москві, "Слуги" теж не ризикнуть.

Єдина можливість виконати забаганки Кремля – це або визнати Закон неконституційним, що і намагається зробити Медведчук, або заблокувати визнання Закону про мову таким, який повністю відповідає Конституції України. Що, схоже і роблять всі ці дєятєлі, які під благими намірами намагаються заблокувати роботу КС.

Я не стверджую, що це так. Але я наполягаю, що нас змушують думати, що КС збирався скасувати Закон про мову. Причому цей посил надходить від тих зелених кіл, які повагою до української мови ніколи не грішили. Мене бентежить явна маніпуляція навколо мовного питання. Особливо коли вона розгортається на тлі обіцянок Кравчука та росіян розглянути обобічні пропозиції сторін, щодо реінтеграції Донбасу "по-середині".

Хочемо захистити мову від зазіхань, а країну від капітуляції - потрібно замість блокування роботи КС, вимагати від суддів визнання конституційності Закону про українську мову. Це поставить крапку і в спробах посунути мову, і в планах покарати Україну "миром" на російських умовах.