Я знаю, что мои украинские друзья по-разному относятся к Владимиру Зеленскому. Я не знаю, какую роль играет Коломойский. Я не знаю, кто войдёт в команду нового президента. Я не знаю, станет ли Зеленский для своей страны Рейганом, или же провалится с треском.

Я знаю только то, что на постсоветском пространстве ни один глава государства не произносил такой инаугурационной речи (даже Михеил Саакашвили, у него стиль другой был). И сделать это могла только очень незаурядная и смелая личность. И ещё я точно знаю - это очень опасный для Кремля политик. Слишком велик контраст. Такого вызова у Путина пока ещё не было. Я всегда говорил, что для российского режима нет проблемы больше, чем Украина. Причём с 2004 года. Не ошибался.

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