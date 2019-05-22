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Костянтин Еггерт
Костянтин Еггерт
Російський журналістВсі статті автора

Такого вызова у Путина пока еще не было!

33.7тЧитати матеріал російською

Я знаю, что мои украинские друзья по-разному относятся к Владимиру Зеленскому. Я не знаю, какую роль играет Коломойский. Я не знаю, кто войдёт в команду нового президента. Я не знаю, станет ли Зеленский для своей страны Рейганом, или же провалится с треском.

Новини
Через три месяца вы, восторженные, можете проснуться в другой стране!

Я знаю только то, что на постсоветском пространстве ни один глава государства не произносил такой инаугурационной речи (даже Михеил Саакашвили, у него стиль другой был). И сделать это могла только очень незаурядная и смелая личность. И ещё я точно знаю - это очень опасный для Кремля политик. Слишком велик контраст. Такого вызова у Путина пока ещё не было. Я всегда говорил, что для российского режима нет проблемы больше, чем Украина. Причём с 2004 года. Не ошибался.

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Автор
Костянтин ЕггертКостянтин Еггерт
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін
Місце
Україна
Теги
РосіяНовини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Константина Эггерта
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Это- не вызов.... Это- клоунада.... Вызов бросает равный равному. А когда карманная сявка"Мушка" заводится оглушительным пронизывающим лаем на добермана- это цирк. Который останавливают просто топанием ноги
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Питон Каа
Питон Каа
Этого "политика" Путин пока в упор не видит. Он уже неоднократно говорил, посмотрим что он сможет сделать. Пусть его дела за него говорят, а то болтать это одно, а сделать - совсем другое.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Эггерт - полный даун! "И ещё я точно знаю - это очень опасный для Кремля политик. Слишком велик контраст." ДА ОНИ ОДИНАКОВОГО РОСТА! Эггерт: *я никогда не ошибался" ! "..большая часть поместных церквей не сможет игнорировать будущий "томос" и делать вид, что Украинской церкви не существует" .... "Христиан будет мало, но они будут настоящими",.или это: *Екатеринбург: начало революции" ОНО не ошибалось никогда!
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