День вчителя в Україні: батькам складають списки, а серед подарунків – консервовані шкарпетки

В цьому році в українських школах учителям збираються дарувати сертифікати на ювелірні прикраси або покупку продуктів в супермаркетах, дорогий лікер або віскі. А інтернеті пропонують купити "Консервовані шкарпетки для вчителя" або пивний набір із закускою. Самі вчителі не відмовляються від презентів, а в деяких навчальних закладах адміністрація школи навіть виписує "наряд" - скільки і чого зібрати. Детальніше в матеріалі OBOZREVATEL.

Батьківські бої

День вчителя будемо відзначати в першу неділю жовтня, а батьки в школах вже навіть встигли пересваритися через подарунки. Частина батьків виступає категорично проти будь-яких поборів, інші – за подарунки. У батьківських чатах розпалюються неабиякі бої.

В чатах батьки воюють через подарунки Facebook Батьки SOS

В чатах батьки воюють через подарунки Facebook Батьки SOS

"На подарунки класному, завучу і директору зажадали здати по 250 грн. Дарувати будуть конверти з грошима, як зазвичай. Я обурилася, тому що вважаю, що це корупція. Так мене заклювали матусі, дійшло до образ. Тому з принципу здавати ні копійки більше не буду", – обурюється мама Оксана Савченко зі Львова.

А в столичній школі біля НСК "Олімпійський" в центрі батькам адміністрація просто віддає розпорядження – по скільки здати. "На чергову потрібно зібрати в класі 1500 грн, на директора і завуча по 2500 грн. Це приблизно по 250 грн з носа. Так у нас запропонували технічки подарувати дорогий" Бейліс ", мовляв, вона любить", – обурилася мама учениці Вікторія.

Батьки діляться один з одним як вони вітатимуть учителів sovet.kidstaff.com.ua/

sovet.kidstaff.com.ua/

У Києві в одному з ліцеїв батькам класний керівник передала список, кого вони повинні привітати. "На вчителя інформатики ми повинні зібрати 1000 грн плюс квіти. Вчительці української мови теж 1000 грн і шампанське. А на директора – 1500 грн. Це не рахуючи класного керівника. Багато хто згоден, тому що бояться, клас-то випускний", – скаржиться Інна Колесник.

Поки вчителі не перестануть брати нічого не зміниться

Співзасновник відомої групи "Батьки SOS" Олена Бондаренко вважає, що звичка дарувати подарунки вчителям в школі зникне тільки тоді, коли самі вчителі перестануть їх брати.

"У нас в групі з'явилася реклама від одного державного банку. Там пропонувалася послуга як можна швидко збирати гроші батькам для ремонту школи, для допомоги завуча, буквально 24/7. Самі батьки пояснили банку, що таким чином він закликає до корупції в школі. Вони зрозумів свою помилку, і вибачилися. Також була спроба від мережі супермаркету запропонувати батькам для подарунків сертифікат. Теж батьки обурилися. Але я все чекала – коли ж виступлять самі вчителі. Адже у нас дуже багато різних асоціацій, які могли б теж заявити свою позицію. Ні, ні однієї думки не було ", – говорить Бондаренко.

Батькам пропонують подарунки на будь-який смак Facebook Батьки SOS

На думку експерта тільки коли самі вчителі зрозуміють, що подарунки принижують їх гідність, відмовляться приймати їх, тоді зникне ця звичка.

"Батьків ще можна зрозуміти. Більшу частину часу дитина проводить у школі, вони переживають, щоб його там не труїли, не принижували, і своїм подарунком намагаються якось цю проблему вирішити. Але вони не розуміють, що вони не вженуться. Завжди знайдеться той , хто принесе букет більше, подарунок дорожче, а вчителі будуть хвалитися, хтось буде ображатися, що у нього подарунок не такий дорогий як у вчительки з паралельного класу ", – говорить Бондаренко.

На жаль, у нас тільки рідкісні директора забороняють батькам і вчителям влаштовувати з Дня вчителя парад подарунків. Більшість закривають на це очі, а деякі заохочують це і вимагають собі якихось грошових підношень.

Подарункові сертифікати у вчителів в тренді sovet.kidstaff.com.ua/

Сертифікати, шкарпетки і дорогі букети

Ну а поки в багатьох школах країни представники батьківських комітетів бурхливо обговорюють, що ж такого оригінального подарувати педагогам.

Наприклад, фізруку і чоловікам-вчителям купують "букети" з пивної закуски – ковбаски, сосиски, горішки. Деякі не соромляться дарувати навіть алкоголь – хороший віскі.

Такий подарунок вчителю пропонують за 1400 грн

Практичні батьки зупиняють свій вибір на подарункових сертифікатах в магазини – парфумерія або навіть в ювелірні магазини. Зазвичай вибирають сертифікат на суму від 300 до 2000 грн.

Гуртки для вчителів хімії

Букет з пряників

Маркетинг також не відстає від попиту. В інтернет-магазинах відбою немає від пропозицій. Наприклад, за 390 грн можна купити "Консервовані чоловічі шкарпетки" в жерстяній банці. Або набір з пряників у вигляді букета за 250 грн.

Консервовані шкарпетки для вчителя

Вчителі пропоную дарувати набір гаманців за 700 грн, або кавовий набір за таку ж ціну. Є і пивні набори – пара пляшок пива і закуска за 1400 грн. Для жінок-вчителів – набір з мартіні і сиру або шоколаду, за 1200 грн.

Для жінок педагогів пропонують набір з мартіні і сиру

Але в сільській місцевості батьки більш практично підходять до вибору презентів. "У нас вчителька початкових класів не так давно приїхала в село, вона молода з дитиною. І вона попросила батьків подарувати їй мішок картоплі і трохи дров. Реально, для неї це дуже важливо. Ну, ми зробили", – каже мама першокласника з Харківської області.

А це для вчителя інформатики

Глобус для подарунків

Як завжди, вчителі в більш престижних школах просять батьків скинутися на iPhone, планшет. Часто просять купити в клас хороше вчительське крісло з ортопедичною спинкою.

Що стосується кольорів, то вони вже подорожчали, а в п'ятницю і зовсім злетять в ціні на 20-30% як кажуть самі продавці. Зараз букет тюльпанів (11-15 штук) коштує від 250 грн. Троянди продають по 20 грн, букет хризантем варто – 250 – 300 грн, а за одну хризантему просять 20-25 грн.

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