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18 лютого • оновлено в 16:44
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Конкурс суддів Верховного суду визнали неконституційним – ЗМІ

1.1т
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Конституційний суд України визнав неконституційним проведення конкурсу для суддів Верховного Суду в контексті судової реформи 2016 року.

Про це повідомило агенство "Інтерфакс" із посиланням на джерела у Конституційному суді. Так, судді на пленарному засіданні 18 лютого продовжили розгляд подання щодо конституційності окремих положень закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2016 року.

"КС ухвалив рішення про визнання неконституційним конкурсу для суддів Верховного Суду України", – сказав співрозмовник агентства.

Конкурс суддів Верховного суду визнали неконституційним – ЗМІ

Він додав, що, зокрема, визнано неконституційними пункти 7 та 14 перехідних положень закону "Про судоустрій і статус суддів" у частині припинення роботи Верховного Суду України та права суддів Верховного Суду України в конкурсі на посади суддів Верховного Суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Венеціанська комісія розкритикувала судову реформу президента України Володимира Зеленського в частині скорочення кількості суддів. Вони впевнені, що якщо цей процес не скасувати, то Верховний Суд опиниться під тиском парламенту, а робота його зупинитися.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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