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Конфлікт Зеленського та Клімкіна: українці вирішили, хто правий

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У публічному конфлікті президента Володимира Зеленського і глави МЗС Павла Клімкіна з приводу ноти Росії в зв'язку з захопленням українських моряків українці встали на сторону останнього.

Про це свідчать результати опитування, проведеного на сайті OBOZREVATEL. У ньому взяли участь 19 273 особи.

47% вважають, що в ситуації правий глава МЗС, який "зробив все, як потрібно". При цьому 21% опитаних вказали на правоту президента, оскільки саме він відповідає за зовнішню політику.

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4% учасників вважають, що обидва політики не праві, оскільки дипломатія – справа делікатна. 19% вказали на те, що дискусію не варто виносити в публічний простір, оскільки таким чином Україна зганьбилася на весь світ.

І 9% українців додали, що краще було б не скандалити, а полонених визволяти.

Конфлікт Зеленського та Клімкіна: українці вирішили, хто правий

Відзначимо, що на Facebook-сторінці OBOZREVATEL також провів опитування серед користувачів, кого вони підтримують в конфлікті, що розгорівся. Відзначимо, що більшість висловили підтримку Климкіну.

Конфлікт Зеленського та Клімкіна: українці вирішили, хто правий
Конфлікт Зеленського та Клімкіна: українці вирішили, хто правий

Як повідомляв OBOZREVATEL 27 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Міністерство закордонних справ в тому, що дипвідомство відправило відповідь на ноту Росії про полонених українських моряків, навіть не спромігшись обговорити його зміст з главою держави.

Як повідомили в прес-службі МЗС, в ноті від російських дипломатів містилася "цинічна пропозиція про надання українською стороною письмових гарантій участі України в продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

Українці бурхливо відреагували на сварку Зеленського з Клімкіним і звинуватили президента в бездіяльності.

Клімкін в свою чергу оприлюднив текст офіційного листування МЗС Росії і України. Він звернув увагу, що російська нота – це пастка, і схоже, у Зеленського в неї попалися.

В "Слузі народу" відповіли міністру. Лідер партії Дмитро Разумков заявив, що Клімкін відкрито саботує процес повернення моряків.

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Особи
Володимир ЗеленськийПавло Клімкін
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ Українипрезидентполонені моряки
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Так и при Януковиче украинцы решили что жить хорошо это не для них и устроили майдан и если при Януковиче украинские пенсионеры ныли что 100 евро пенсии это страшно мало - то теперь готовы х*й сосать что бы пенсия была 100 евро ….
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
а тут запутанно всё. Климкин обошел капканы кремля, но вьехал в свой забор президента. и в контексте /правильное/ ... публичные заковыристости. странно, что через пролив перестали ходить, а перестегнулось всё на манер режиссуры мосфильма
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Мокряки никому не нужны, кроме родни и 9% принявших участие в голосовании. Их используют для шантажа России и для различных махинаций в выборной кампании.
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