Конфлікт Філарета та Епіфанія: УПЦ КП подала позов до суду

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом УПЦ КП до Міністерства культури України через ліквідацію цієї релігійної організації.

Про це повідомляє прес-служба суду. Вказується, що УПЦ КП просить скасувати наказ Мінкультури від 30 січня 2019 року в частині, де зазначено, що втратили чинність накази міністерства про реєстрацію в новій редакції статуту релігійної організації "Київської патріархії Української православної церкви Київського патріархату", а також про нову редакцію статуту про управління УПЦ КП.

Відзначається, що справа буде розглядатися в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін і без проведення судового засідання за наявними в справі матеріалами.

У суді додали, що позивач просив негайно призупинити дію оскаржуваного наказу щодо статуту УПЦ КП. Суд залишив це прохання без задоволення.

Нагадаємо, про свою самоліквідацію УПЦКП оголосила 15 грудня 2018 року напередодні установчого з'їзду, на якому була створена ПЦУ.

Патріарх Філарет, колишній глава УПЦ УП, і Епіфаній, предстоятель ПЦУ cerkvarium.org

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет на початку травня раптово вирішив відновити Київський патріархат.

У відповідь у ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.

Пізніше Філарет зібрав "собор", на якому відкинув Томос про Єдину українську церкву і заявив про відновлення УПЦ КП.

Через це ПЦУ позбавила Філарета права керування Київською єпархією, а також контролю над місцевими храмами і монастирями.

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