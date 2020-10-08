Комуніст, який утік до Росії, поскаржився на колапс у "Л/ДНР" через коронавірус

На підконтрольних угрупованням "ДНР" і "ЛНР" територіях Донбасу нібито не вистачає лікарів і ліків для лікування коронавірусу.

Про це в ефірі пропагандистської російської програми "Вечір із Володимиром Соловйовим" заявив колишній депутат Верховної Ради від Комуністичної партії Спиридон Кілінкаров, який 2014 року втік до РФ. За його словами, лікувати COVID-19 на окупованих територіях нібито нікому.

"Там епідемія. Пневмонія – це вирок! Там немає ліків і лікарів, лікувати нікому", – заявив він.

Кілінкаров також заявив, що єдиний бізнес, який нині процвітає в ОРДЛО, – це надання похоронних послуг. У ситуації, що склалася, як він вважає, регіону повинна допомогти Росія.

"Нехай не ображаються росіяни, але перед цими людьми ви зобов'язані це зробити. Хоча б якусь групу фахівців туди відправити", – запропонував Кілінкаров.

Зазначимо, що реальні масштаби епідемії коронавірусу на непідконтрольних Україні територіях Донбасу невідомі. Водночас "ДНР" підтверджує 4071 хворого. З них виписано 2180 осіб, а летальних випадків – 247. "ЛНР" визнає 1111 хворих COVID-19. З них 830 осіб – одужали, 43 – померли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі, ймовірно, від COVID-19 помер терорист "ЛНР" Олексій Павлов (позивний "Лєший").