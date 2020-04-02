Кому можна в'їжджати в Україну в період карантину: Держприкордонслужба роз'яснила

Глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко роз'яснив, хто може в'їжджати в Україну та виїжджати з неї до кінця дії карантину через пандемію коронавірусу.

Як повідомив він в інтерв'ю "РБК-Україна", в'їхати можуть громадяни України, іноземці, у яких є вид на проживання в країні, ті, у кого або батьки, або діти – громадяни України, а також акредитовані співробітники дипломатичних місій.

"Мені дано право пропускати іноземців з гуманітарною метою. Ми багатьох пропускаємо на похорон близьких родичів, кожен день по 10-20 осіб", – зазначив Дейнеко.

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Також Держприкордонслужба з розумінням ставиться до громадян Молдови, які їдуть з Росії на батьківщину. Кожен день формуються колони і Нацполіція їх супроводжує.

"Ми гарантуємо, що ці громадяни ніде по шляху не виходять, крім як справити нужду в спеціально відведених місцях. Якщо навіть вони інфіковані, то українські громадяни від цього не постраждають. Я вважаю, що це гуманно по відношенню до цих людей, у яких немає можливості інакше потрапити на батьківщину ", – заявив він.

За словами Дейнека, виїхати з України можуть будь-які іноземці, яким не заборонено виїзд, особи без громадянства.

"Можуть виїхати і будь-які українці. Але потрібно розуміти, що всі наші суміжні країни ввели обмеження по в'їзду іноземців на свою територію. Тому теоретично виїхати можуть всі, але практично – далеко не всі", – підкреслив глава Держприкордонслужби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство закордонних справ України склало відповіді на популярні питання про те, як відбувається перетин державного кордону, починаючи з 28 березня.

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