"Компенсація" за Крим: у Росії вибухнули новим маренням про "борг" України

Росія збирається заявити про "борг" України за роки перебування Криму в її складі на вищому міжнародному рівні.

Безглуздою заявою про це вибухнув глава комітету Державної думи РФ із міжнародних справ Леонід Слуцький під час спілкування з журналістами, передає ТАСС.

"Думаю, свою позицію ми обов'язково заявимо на всіх можливих міжнародних і міжпарламентських майданчиках, конференціях і форумах, найвищому рівні. Світова спільнота повинна зрозуміти, що Крим дійсно чимало втратив за ці 23 роки перебування в складі України", – висловився Слуцький.

Крим РИА Новости

Він також заявив, що Росія вже активно рахує "компенсацію".

"Прийти до єдиної порівняльної цифри – що було, якби Крим відразу був у складі РФ і що відбувалося в економіці півострова, коли він був українською автономією – абсолютно реально. Голова Держдуми дав доручення, ми проведемо всі ці оцінки", – додав Слуцький.

Леонід Слуцький 24СМІ

Відзначимо, раніше "перший віце-спікер" окупаційного парламенту Юхим Фікс заявив, що, перебуваючи в складі України, анексований Крим нібито зазнав збитків у кілька трильйонів рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережа яскраво висміяла вимогу Росії повернути гроші за українську "анексію" Криму.

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