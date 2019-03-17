|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Компенсація" за Крим: у Росії вибухнули новим маренням про "борг" України

1.8тЧитати матеріал російською

Росія збирається заявити про "борг" України за роки перебування Криму в її складі на вищому міжнародному рівні.

Безглуздою заявою про це вибухнув глава комітету Державної думи РФ із міжнародних справ Леонід Слуцький під час спілкування з журналістами, передає ТАСС.

"Думаю, свою позицію ми обов'язково заявимо на всіх можливих міжнародних і міжпарламентських майданчиках, конференціях і форумах, найвищому рівні. Світова спільнота повинна зрозуміти, що Крим дійсно чимало втратив за ці 23 роки перебування в складі України", – висловився Слуцький.

Новини
Кинуто "прямий виклик": в ЄС підтвердили український статус Криму і пригрозили Росії

Крим

Крим

РИА Новости

Він також заявив, що Росія вже активно рахує "компенсацію".

"Прийти до єдиної порівняльної цифрищо було, якби Крим відразу був у складі РФ і що відбувалося в економіці півострова, коли він був українською автономієюабсолютно реально. Голова Держдуми дав доручення, ми проведемо всі ці оцінки", – додав Слуцький.

Леонід Слуцький

Леонід Слуцький

24СМІ

Відзначимо, раніше "перший віце-спікер" окупаційного парламенту Юхим Фікс заявив, що, перебуваючи в складі України, анексований Крим нібито зазнав збитків у кілька трильйонів рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережа яскраво висміяла вимогу Росії повернути гроші за українську "анексію" Криму.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
анексія Криму
Особа
Леонід Слуцький (депутат)
Місце
Україна
Теги
Новини РосіїНовини Криму
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
34
30
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
ГУБКИ У НЕГО РАБОЧИЕ ВИДАТЬ ЗНАТНО ПРИЧМАКИВАЕТ
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
умом кокошников не понять,орда она и в африке орда.ДЕБИЛЫ БЛЯ А ХА ХА
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
А чё так мелко берут?Уже так сразу сколько должна Украина за то,что она, 28 лет, вся не в составе рашки.Сколько она поэтому себе убытков сделала себе и федерации?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Блоги / думки