"КОМПАС СБИТ": ЖУРНАЛИСТСКИЕ СТАНДАРТЫ БОЛЬШЕ НЕ ПОКАЗЫВАЮТ НАПРАВЛЕНИЕ К ИСТИНЕ

Если, согласно "стандартам журналистики", долго называть коллаборационистов в ОРДЛО "сепаратистами", а российских ФСБшников в Крыму "подконтрольными России силовиками", то со временем называть Сенцова "террористом" может стать "стандартом политики". Одно из другого логично проистекает. Под мерное тиканье "журналистских стандартов" на фоне канонады войны полуправда, ложь, клевета становятся "оценочным суждением", "точкой зрения" etc.

Прошу прощения, я лишь один из, не могу никого учить, но просто смотреть на это тоже неправильно. И я все же позволю себе призвать всех коллег-журналистов хотя бы в определениях, в терминах быть честными с читателями, зрителями, с самими собой — только тогда мы можем требовать честности от политиков. И ещё раз простите, но лично я не считаю до конца честными коллегами тех, кто в угоду "стандартам", которые объективно перестали работать в полях гибридной войны, продолжают, будто ничего не случилось, использовать "безоценочные" формулировки.

"Компас сбит". Это слова не мои, а моего германского коллеги Бориса Райтшустера, многолетнего собкора журнала "Фокус" в Москве, которому не откажешь в журналистском авторитете.

В ситуации незнакомой доселе миру гибридно-информационной войны, где ещё неясно, какой из фронтов важнее, "безоценочные" формулировки во многих случаях становятся безответственными; а проще говоря — искажением реальности в устах СМИ для их аудиторий, использованием терминологии, навязанной Украине и остальному миру гибридным РФ-агрессором. Этот агрессор, не обременённый никакими стандартами, по факту диктует не своим СМИ свой фейковый понятийный ряд. И журналисты по всему миру, молясь на "стандарты", как на икону, эту наживку "хавают", а затем скармливают её своим обществам, превращаясь, часто сами того не осознавая, в ретрансляторов лжи.

Новини Путин поставил ультиматум

Использование этого "размагниченного" гибридной войной компаса для поиска истины уже привело к тому, что, например, в Германии называть Путина "вождем", сравнивая с другими диктаторами, а РФ агрессором, что по сути — чистая правда, в журналистике невозможно даже в жанре дебатов, в рубрике "мнения". Так стоит ли удивляться, что в политике сквозь завесу "принципов" и "стандартов" все более чётко просматривается "Северный поток 2"? А почему нет? Ведь обществу нарисовано сглаженное "стандартами" видение современной России, и "взаимовыгодного сотрудничества с неагрессором" бизнесу и политикам можно не стесняться.

Долго не буду, но вот ещё пример. Соблюдающие "журналистские стандарты" европейские информагентства называют российских оккупантов, их наёмников и местных коллаборантов "пророссийскими сепаратистами", а оккупацию территории Украины "контролем территории со стороны пророссийских сепаратистов". И в головах у непосвященной аудитории рисуется такая дикая восточнославянская Каталония, где сепаратисты, симпатизирующие России, подняли бунт против центральной власти. Так, может, ну их, этих диких славян? Пускай украинцы со своими сепаратистами и их русскими кумирами сами там разбираются, строят "мосты доверия". А тем временем западноевропейский бизнес через подставные фирмы, или даже напрямую, как "Сименс", будет строить с агрессором мосты физические, прокладывать маршруты поставки страждущим оккупантам новых технологий, сыра и устриц. В трепетном ожидании отмены этих всем надоевших санкций/антисанкций.

И так далее, со всеми остановками, до Мюнхена-1938. Ведь что главное? "Стандарты журналистики" не нарушены, многие коллеги на Западе, да и в Украине, ощущают себя прекрасно, в отличие от нестандартного Бабченко с, как это ни прискорбно, нарисованными дырками на спине. Что тут сказать? Позор нарушителю.

Ну, и в конце — прогноз. "Журналистские стандарты" в их актуальном виде = поражение цивилизованного мира в Третьей мировой гибридной войне с РФ. Если нам что-то не сделать с этим — просто без вариантов.

P.S. Видеооблог на тему "журналистских стандартов" тут: