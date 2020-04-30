Компанія "Петро Великий" відповіла на закиди Геннадія Друзенка щодо діяльності в період пандемії COVID-19

Незважаючи на складність організації та небезпеку проведення поховання (кремації) померлих від COVID-19 осіб (підозра або підтверджений випадок), компанія, розуміючи усю важливість недопущення можливого розповсюдження коронавірусної хвороби серед населення під час проведення ритуальних обрядів та поховання, взяла на себе відповідальність за надання якісних ритуальних послуг під час дії карантину.

Інформую, що 25 квітня 2020 (неділя) близько 19 год. 00 хв. години вечора на особистий телефон одного зі співробітників компанії зателефонував громадянин Вацковський Ігор Бориславович. Замовник просив організувати поховання померлого від COVID-19 батька. Звернувся саме до нашої компанії і працівника, оскільки зовсім нещодавно він поховав мати, яка померла від COVID-19, організацією поховання якої також займалась наша компанія.

Ігор Бориславович повідомив, що перебуває в розпачі та скрутному матеріальному становищі, грошей на поховання батька в нього майже немає. У телефонному режимі він повідомив працівнику компанії, що звернувся по допомогу зібрати кошти на поховання батька до близьких родичів, громадських та волонтерських організацій країни. Останні запевняли його, що нададуть усю необхідну допомогу і допоможуть належно поховати його батька. Однак, незважаючи на це, ні родичі, ні громадські та волонтерські організації в кінцевому результаті не захотіли допомогти Ігорю поховати померлого батька.

Розуміючи увесь біль і розпач після втрати батьків, я, директор підприємства Ландар Алла Петрівна, надала усне доручення працівникові компанії провести поховання померлого батька Ігоря за найнижчими розцінками – вартість організації та проведення поховання була обрахована у розмірі 8 тис. грн., що є однією з найнижчих цін для проведення поховання померлих від COVID-19 осіб.

Хочу наголосити, що під час надання усного доручення та здійснення поховання померлого батька Ігоря, ні до мене, як директора, ні до працівників компанії не звертались ні державні органи, ні посадові особи, ні громадські чи волонтерські організації. Рішення про проведення поховання я ухвалювала самостійно, виходячи з гуманності та розуміння складності ситуації в родині Ігоря.

Після проведення поховання (кремації) батька Ігоря, яке відбулось 27 квітня 2020 року, не було жодних скарг чи зауважень до надання ритуальних послуг, більше того, Ігор щиро подякував працівникам компанії за те, що не залишили його наодинці у питанні поховання померлого батька.

У цей час, у соціальній мережі Facebook на сторінці волонтера, голови наглядової ради Першого добровольчого мобільного батальйону ім. М. Пирогова Генадія Друзенка з’являються низка провокаційних дискредитуючих публікацій на адресу нашої компанії. Автор публікацій зазначає, що нібито компанія є проросійською і має зв’язок з країною агресором, займається "мародерством", є "катафалковим монополістом" на ринку ритуальних послуг м. Києва. Крім цього, автор публікацій зазначає, що лише і завдяки його втручанню і неймовірним зусиллям, він домігся зниження вартості поховання померлого батька Ігоря до 8 тис. гривень.

Усе, що було зазначено вище у публікаціях Генадія Друзенка, не відповідає дійсності, є абсурдною брехнею та таким, що відповідає чорному піару з метою вироблення негативної громадської думки про діяльність компанії.

В публікаціях Генадій Друзенко наголошує, що він звернувся до журналістів одного з провідних телеканалів України для привернення уваги громадськості, залучивши свої особисті контакти і людей. Автор публікацій зазначив, що журналісти вже готують сюжет для виходу на телеекрани, який на наше глибоке переконання, буде містити "чорний" піар, брудний наклеп та неправдиву інформацію.

Вважаємо, що підготовка до виходу сюжету на телеекрани переслідує лише одну мету – підірвати ділову репутації нашої компанії, придати громадському осуду неправдиву інформацію, а також здійснити соціальну атаку, надати викривлену, маніпулятивну інформацію про діяльність нашої компанії під час дії карантинних обмежень.

Інформую Вас, що мені відомо про те, що Геннадій систематично публікує провокативні неправдиві публікації в мережі Facebook, які є ганебними та не відповідають дійсності.

Після виходу публікацій Генадія Друзенка в мережі Facebook, я особисто зателефонувала замовнику Ігорю Бронеславовичу Вацковському, розмови яких записані на серверах компанії. Під час спілкування Ігор був дуже здивований тим, що від його імені без надання його згоди в мережі Інтернет розповсюджують інформацію про смерть батька, особисто ніколи не знайомий і ніколи не спілкувався з Генадієм Друзенком. Крім цього, в телефонній розмові він запевнив мене, що нікого не просив і нікому не доручав поширювати інформацію про смерть його батька, створювати на горі батька негативне інформаційне середовище. Ігор був шокований, що невідомі особи в мережі Інтернет та ЗМІ використовують його горе для власного чорного піару.

Ігор Бронеславович після цього в телефонному режимі особисто звернувся до Геннадія Друзенка з проханням негайно видалити негативні публікації з мережі Facebook, на що Генадій Друзенко йому категорично відмовив, а також повідомив, що незабаром Ігорю зателефонують журналісти телеканалу, яких він долучив до брудної інформаційної атаки. Геннадій Друзенко наполегливо попросив Ігоря надати журналістам коментарі щодо ситуації з похованням його батька.

Звертаю вашу увагу, що всі розмови з моменту першого дзвінка Ігоря Бронеславовича до працівника компанії та під час постійного спілкування з замовником та Генадієм Друзенко, записані на сервери компанії та будуть використані як доказ у судовому порядку для захисту честі та гідності, ділової репутації компанії.

Я, Ландар Алла Петрівна, як директор компанії, особисто зателефонувала Друзенку Генадію. В особистій розмові повідомила його, що ми будемо звертатись до суду для захисту честі, гідності та ділової репутації, оскільки його публікації підривають ділову репутацію компанії, є проявом чорного піару з залученням журналістів ЗМІ, є наклепом та не відповідають дійсності.

Зазначені публікації викликали бурхливе обговорення серед громадськості та не могли не привернути увагу ЗМІ до інформації. Так, 28 квітня 2020 року до головного офісу компанії прибули 2 журналісти одного з телеканалів, які, як потім з’ясувалось, один із хотіли отримати коментар для свого сюжета щодо організації поховання померлих від COVID-19 осіб у м. Києві.

Журналіст посилався на публікацію Генадія Друзенка "ПОХОВАННЯ ВІД "ПЕТРА ВЕЛИКОГО" або ЯК ЗАРОБИТИ НА ЧУЖІЙ БІДІ, розміщену в мережі Facebook, як на підтвердження нібито монопольного становища компанії на ринку ритуальних послуг та явного завищення цін на проведення поховання померлих від COVID-19 осіб.

Наголошуємо, що інформація, викладена у публікаціях Генадія Друзенка не відповідає дійсності, є брудним наклепом, однобічною і штучно викривленою, яка спрямована на підрив ділової репутації та іміджу нашої компанії, яка працює на ринку ритуальних послуг вже 25 років.

Вважаємо, що поширенням недостовірної інформації та приверненням до цього питання уваги громадськості та ЗМІ, Геннадій Друзенко займається журналістським "кіллерством", безпідставно та цілеспрямовано підриває ділову репутацію та імідж компанії. Крім цього, сам Генадій Друзенко у своїх публікаціях зазначає, що ним буде організоване безкоштовне перевезення померлих від COVID-19 осіб, для чого він розпочав збір коштів.

Геннадій Друзенко, не цураючись брудних методів та чорного піару, використовує горе втрати близької людині для привернення уваги до своєї особистості.

Враховуючи вищевикладене, просимо усі ЗМІ, інтернет-видання, громадські та волонтерські організації поставитися критично до інформації та тверджень, які викладені у публікаціях Генадія Друзенка в мережі Facebook, не брати участі у чорному замовному піарі окремих осіб та дестабілізації ситуації в крайні у складні часи поширення коронавірусної хвороби.

Звертаємось до усіх, кого це може стосуватись – не піддаватись на можливі провокації, допомагати один одному у важкі часи, не допускати виникнення розбрату серед населення та не спекулювати на темі поховання померлих від COVID-19 осіб.

Наголошуємо, що компанія у своїй діяльності керується виключно чинним законодавством, з дотриманням усіх вимог та обмежень, які встановлені на дії карантину в Україні. Ми піклуємось про безпеку наших замовників послуг з метою недопущення можливого зараження коронавірусною хворобою населення країни під час організації поховання померлих осіб.

З повагою,

Директор

ПП ПФ "Петро Великий" А.П.Ландар

P.S. Ось що про вищевикладену ситуацію сказав голова громадської організації "Київській міський комітет порятунку бізнесу" Микола Криворот.

"Коли бажання здаватися більше совісті"

Нещодавно зіткнувся з черговою життєвою ситуацією, коли людина заради самопіару готова крокувати по совісті, честі і гідності. І так, сама передісторія:

Деякий Gennadiy Druzenko, виходячи з даних на сторінці фейсбук, волонтер, розмістив у себе на сторінці викривальний пост про "російську деспотичну компанію" ТОВ "Петро Великий". Описавши ситуацію, що компанія, яка займається ритуальними послугами заламує ціни на горі людей, ну і він як волонтер і "переможець" змусив компанію знизити ціну для родича, у якого сталося горе, а в планах у нього безкоштовно і для своїх, як він написав, готовий возити померлих, тому добув машину швидкої допомоги, і, загалом, готовий!!! Ох так, його як переможця і викривача обурила ситуація, що він приїхав у крематорій міста Києва, сказав їм, що він буде возити померлих, на що почув у відповідь, що від нього нікого не приймуть, а компанії, які можуть цим займатися є, зокрема і ТОВ "Петро Великий". Обуренню "героя" Gennadiy Druzenko "не було меж і його осяяла думка що російська деспотична компанія "Петро Великий" тепер іще й похоронна мафія. Адже думок, що працівники крематорію не могли йому відповісти по-іншому, у нього не виникло. Герой Gennadiy Druzenko вирішив, що для того, щоб надавати ритуальні послуги, потрібно взяти приклад із "героя" "Собаче Серце", адже все просто – поклав і повіз. І невтямки людині, що для цього потрібно мати відповідний КВЕД-діяльності, що для цього потрібно бути ознайомленим із вимогами, прописаними в законі України, бути зареєстрованим на сайті КМДА, а там таких компаній більше 100, й укласти договір, щоб департамент розумів, що є така-то нова компанія і які послуги вона буде надавати, але це все ж для законослухняних компаній, а "герой" GennadiyDruzenko, він же інший, він відразу заявляє він ВОЛНТЕР!!! Ну а тепер про реальні факти цих подій:

Людина Ігор, у якого відбулося в родині горе і померли близькі, звернувся в компанію "Петро Великий" за наданням похоронних послуг. На свій розсуд він вибрав похоронну атрибутику і сказав, що сплатить трохи пізніше. За словами самого Ігоря, він сподівався на допомогу з боку КМДА, або ж від волонтерської організації, але, на жаль, не допомогли ні там, ні там. І Ігор ввечері, приїхавши до магазину, розповів про своє горе, чергу смертей в його родині. Продавчиня набрала керівницю Аллу Петрівну Ландар, після чого та повідомила, що вартість похорону складе всього 8 тис. грн. Після похорону Ігор набрав компанію і подякував і за розуміння, і за якість послуг, сказавши, що йому відмовили у допомозі всюди, де він звертався, тому компанії спасибі за розуміння.

Здавалося б, на цьому все, але ні, GennadiyDruzenko потрібен піар будь-яку ціну, і він починає викладати пости про свої псевдоперемоги, привласнюючи собі заслугу, що він домігся зниження ціни з урахуванням того, що навіть не спілкувався з компанією, а дізнався про це від знайомих Ігоря. Компанії "Петро Великий" переслали пост "героя" Gennadiy Druzenko, після чого керівник компанії здзвонилася з Ігорем дізнатися, що ж не так сталося і тут найцікавіше, сам Ігор був здивований суттю викладеної інформації і про те, що нікому жодне інтерв'ю або прохання розмістити що-небудь не давав. Більше того, пост брехливий. Компанія попросила Ігоря зв'язатися з "героєм" gennadiy Druzenko і що б Ігор якщо вважає, що пост брехня попросить його прибрати. Що робить "герой" Gennadiy Druzenko: він знімає свій перший пост, але пише, що це змусила зробити Ігоря, як ви здогадуєтеся, російська похоронна мафія.

Коротко про подальші події. Я, Криворот Микола, задав під статтею в фейсбуці у "героя" питання, чи є докази у "героя" Gennadiy Druzenko, що компанія російська, ну і, звичайно, після цього був забанений цим псевдогероєм.

Так ось, судячи з мого листування під постом у Gennadiy Druzenko, можу сказати з повною відповідальністю, що ти Gennadiy Druzenko Брехун!!!!!

Забанили мене тому, що на конкретні питання у тебе відповідей немає, брехня від тебе є, а фактів немає!!! Ти збрехав, що компанія російська, і що найстрашніше – ти знав, що компанія "Петро Великий" українська, а твої жалюгідні аргументи, що у тебе асоціації назви компанії з Петром Першим я коментувати не буду це, скоріше за все, до фахівців з іншої області. Тепер чому Брехун: тому що сьогодні зв'язувалися з людиною, у якої сталося горе, і вона сказала, що тобі жодних коментарів не давала! Більше того, коли прочитав твій пост, був у шоці від написаного і прокоментував, що звертався і в КМДА за фіндопомогою, і до волонтерських організацій, і ніхто не допоміг. І тільки компанія "Петро Великий" без розмов на його прохання зробила знижку і ти "негарна людина" до цієї знижки не маєш відношення, але зате вирішив приписати її собі як перемогу, так ось, людина зв'язалася і попросила тебе видалити пост!!!, а ти "негарна людина" це підніс не як лжепост зі свого боку, а як нібито тиск на людину, яка просить видалити твою брехню. Все це говорить лише про моральні якості "героя" Gennadiy Druzenko як людини. Ну та Бог із тобою. І на останок, оскільки я дуже добре знаю цю компанію, напишу тобі про те, що сама керівниця цієї компанії Алла Ландар ніколи не напише ні в Фейсбуці, ні на сайтах або в іншому місці, так ось:

Компанія названа сім'єю, а саме дітьми, при реєстрації ім'ям батька чинної керівниці і власниці Алли Петрівни. Її батька звали Петро Пантелеймонович, і для дітей їх батько був саме ВЕЛИКИМ тому так і вирішили назвати компанію!!!!! Тепер ідемо далі: спеціально для тебе, "герою" Gennadiy Druzenko, хочу написати, що компанія "Петро Великий" із 2014 року всіх тих, хто загинув на війні і звернувся в компанію для поховання, ховала БЕЗКОШТОВНО від слова взагалі!!!! І ця кількість – більше 200 осіб!!!! Далі для тебе, "герою" Gennadiy Druzenko, хочу сказати, що компанія "Петро Великий" безкоштовно поховала понад 100 осіб Небесної сотні, а ті гроші, які виділяла держава, люди залишали собі і з них не взяли ні копійки!!!! Далі для тебе, "герою" Gennadiy Druzenko, хочу сказати, що похорон Олега Івановича Михнюка, сотника 8 афганської сотні, так само організовувала компанія "Петро Великий" і, як ти можеш здогадатися, теж не взявши ні копійки. Для тебе, "герою", так само хочу написати, що в 2014 році Алла Петрівна потрапила на аудієнцію до Філарета і вмовила його допомогти їй потрапити на прийом до голови національного банку України, щоб випросити для фронту, для перевезення поранених із передової броньовані старі машини, що і було зроблено. На фронт передали 4 бронемашини. Про допомогу волонтерам Алли Петрівни писати не буду, та й вона не любить про це говорити, хоча у неї є і листи подяки та нагороди, і грамоти.

На цьому у мене до тебе, нешановний і цинічний "герою" Gennadiy Druzenko, все!!!!"

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