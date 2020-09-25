Компанія Novavax почала третю фазу випробувань вакцини від коронавірусу

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
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Вакцина від коронавірусу

Американська біотехнологічна компанія Novavax почала третю фазу випробувань вакцини від коронавірусної інфекції.

Про це повідомили на сайті компанії в четвер, 24 вересня. Дослідження пройдуть у Великобританії і триватимуть чотири-шість тижнів.

Відзначається, що у випробуваннях візьмуть участь до 10 тисяч осіб у віці від 18 до 84 років з супутніми захворюваннями і без них.

Раніше Novavax почала випробування вакцини проти коронавірусу на людях. Досліди з медичним препаратом під назвою NVX-CoV2373 почалися в Австралії. Експериментальну вакцину ввели 131 людині.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський актор Едріан Броуді заявив, що нібито став добровольцем в випробуваннях російської вакцини від коронавірусу. За словами Броуді, недавно він отримав свій "перший укол" і відчуває себе трохи дивно.

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