Можуть ввести в трьох областях України: влада заговорила про комендантську годину через коронавірус

В Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях розглядають можливість введення комендантської години через коронавірус.

Таку заяву у своєму відеозверненні зробив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Ролик був опублікований на Facebook-сторінці міського голови.

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Карантин в Україні

Мер розповів, що проводилася нарада з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, на якій йшлося про те, що "карантин буде продовжено до початку травня", але "коли цей початок, яке це число, не було уточнено".

"Також було поінформовано, що в трьох областях – Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській – вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні для того, щоб розірвати ланцюг. Зокрема, розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем'єр-міністром", – сказав Марцінків.

Як писав OBOZREVATEL, у поминальні дні після свята Пасхи українців у зв'язку з карантином просять не збиратися великими групами на кладовищах і носити маски. Заборони на відвідування кладовищ немає.