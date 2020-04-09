Головна Новини
10 квітня • оновлено в 02:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Можуть ввести в трьох областях України: влада заговорила про комендантську годину через коронавірус

75.6т
Читати матеріал російською

В Івано-Франківській, Львівській та Тернопільській областях розглядають можливість введення комендантської години через коронавірус.

Таку заяву у своєму відеозверненні зробив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків. Ролик був опублікований на Facebook-сторінці міського голови.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Карантин в Україні

Карантин в Україні

Мер розповів, що проводилася нарада з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, на якій йшлося про те, що "карантин буде продовжено до початку травня", але "коли цей початок, яке це число, не було уточнено".

"Також було поінформовано, що в трьох областях – Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській – вводяться надзвичайні заходи на вихідні дні для того, щоб розірвати ланцюг. Зокрема, розглядається можливість навіть комендантської години. Так сказали на цій нараді з прем'єр-міністром", – сказав Марцінків.

Як писав OBOZREVATEL, у поминальні дні після свята Пасхи українців у зв'язку з карантином просять не збиратися великими групами на кладовищах і носити маски. Заборони на відвідування кладовищ немає.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна Івано-Франківськ
Теги
заборона видео інфекція хвороба вірус карантин
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
52
12
Смішно
9
Цікаво
31
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
ОБЪЕКТИВНО: Как обычно, вся зараза, мерзость и нечистоты приходят к нам в Украину из западных областей, а точнее из галичины, которая стала рассадником грязи и эпидемий. Учитывая присутствие йододефицитного природного фактора в карпатском регионе, уровень заболеваемости там достигает высоких значений.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Иванов Владимир
Иванов Владимир
Как раз и нациков поприжать- будет реальное оздоровление для всей страны.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ляшенко Людмила Николаевна
Ляшенко Людмила Николаевна
пусть наконец то реально закроют границу, а то сейчас все к пасхе возвращаются а мы из-за них еще месяц сидеть дома будем ЗАКРЫТЬ НАФИК
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги