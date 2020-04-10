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10 квітня • оновлено в 18:18
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Комендантську годину можуть ввести три міста України – Геращенко

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Міністерство охорони здоров'я та Міністерство внутрішніх справ України не виступали з ініціативою введення в країні комендантської години на період карантину через пандемію коронавірусу.

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Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі програми "БАЦМАН" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За його словами, інформація про комендантську годину походить від місцевої влади західних областей України (Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської), де є значна кількість хворих на COVID-19.

Комендантську годину можуть ввести три міста України – Геращенко

"Це не є ініціативою Міністерства охорони здоров'я або Міністерства внутрішніх справ. Мери деяких міст різко налаштовані на те, щоб ще більше обмежити кількість спілкування між громадянами. Але поки такі рішення не ухвалювалися", – розповів Геращенко.

Нагадаємо, в Чернівецькій області через масовий спалах коронавірусу COVID-19 на найближчі вихідні ввели особливий режим. Він триватиме з 13:00 11 квітня до 6:00 13 квітня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів розглядає два сценарії ослаблення карантину. Уже відомо, що насамперед повернуться на роботу працездатні українці, запуститься громадський транспорт. Відбудеться це, ймовірно, в травні.

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Автор
Гліб Іванов
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна
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