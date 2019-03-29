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"Комедія!" Онуфрій їдко висловився про Православну церкву України

2.2тЧитати матеріал російською

Предстоятель РПЦ в Україні (раніше УПЦ МП) митрополит Онуфрій назвав Томос про автокефалію Православної церкви України "Томосом рабства, а не свободи".

Заява церковника опублікована прес-службою РПЦ. При цьому Онуфрій вважає, що ПЦУ є залежною від Константинополя.

"Цей Томос сумнозвісний, я не говорю про його якість, це Томос рабства, а не свободи. Всі важливі питання запитуються у Патріарха Константинопольського, він із задоволенням відповідає, говорить, як робити... Комедія! Але перспектива цієї комедії інша — далі буде об'єднання з греко-католиками, під омофор Папи Римського, а далі ще якісь похмурі перспективи. Навіщо нам все це потрібно?" — обурюється глава РПЦ в Україні.

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Митрополит також заявив, що церква, очолювана ним, нібито має набагато більше свободи.

"У нас — абсолютна свобода. Роби, що хочеш. Все одно треба працювати над порятунком. А це [Томос] не дасть людині порятунок... Справжня свобода — це свобода від гріха, а не від того, що хтось має на нас вплив. Сьогодні наша церква має всі свободи, які потрібні нам для того, щоб ефективно здійснювати своє служіння", — сказав Онуфрій.

Митрополит Онуфрій

Митрополит Онуфрій

gorod24.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава ПЦУ митрополит Епіфаній висловив надію на примирення росіян і українців.

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Тема
Православна церква України
Особа
митрополит Онуфрій
Місце
Україна
Теги
ТомосРПЦУПЦ МПцерковний конфлікт
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
Не мешай хохлам выёбываться.Они даже своим бабам пизды поперёк перешивать скоро будут,что б было не так как у русских.Ну или наискось.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бычье в рясах скотом остаётся все равно!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Комедия не только "томос", но само существование секты СЦУ (ПЦУ)!
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Belov Тима
Belov Тима
Крымчанин Юрий, ага ,да,привет отделу фсб по названию Рпц и генералу фсб гундяю
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