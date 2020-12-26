Комбата Морпіха відправили під арешт, звинувативши в побитті бійця-наркомана – журналістка

У Краматорську командир 37-го окремого мотопіхотного батальйону Павло Лановенко, позивний Морпіх, був заарештований за звинуваченням у нібито побитті бійця, який перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Про це в суботу, 26 грудня, повідомила журналістка Віолета Кіртока на своїй сторінці в Facebook. За її словами, інцидент стався чотири дні тому.

Як пояснила журналістка, телефоном Павло Лановенко встиг їй розповісти про подію: про те, як він побачив на позиції (батальйон зараз базується під Донецьким аеропортом) бійця в неадекватному стані, який не приховував, що приймає наркотики.

Павло Лановенко (зліва) Facebook / Віолетта Киртока

Наступного дня Морпіху доповіли, що хлопець погано почувається: виявилося, що в нього відбито селезінку. При цьому хворий звинуватив у побитті Лановенка.

У результаті командира батальйону викликали до відділку ДБР у Краматорську. І хоча на подальшому засіданні суду ніхто зі свідків не підтвердив факту побиття, Лановенку присудили 30 діб арешту.

Павлу Лановенку дали 30 діб арешту скриншот

"Всі, хто знають Морпіха, дуже обурені ситуацією. Друзі вже знайшли йому адвоката, з яким завтра Павло Лановенко підпише контракт, передасть копію справи. І він подасть апеляцію", – повідомила журналістка.

Вона також нагадала, що 6 грудня, в День Збройних сил України Лановенко отримав орден Данила Галицького: "Так, може, визначтеся: він герой, якого цінує держава, або незручний воїн, якого терміново потрібно закрити під варту?"

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