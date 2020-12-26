Комбата Морпіха відправили під арешт, звинувативши в побитті бійця-наркомана – журналістка

У Краматорську командир 37-го окремого мотопіхотного батальйону Павло Лановенко, позивний Морпіх, був заарештований за звинуваченням у нібито побитті бійця, який перебував у стані наркотичного сп'яніння.

Про це в суботу, 26 грудня, повідомила журналістка Віолета Кіртока на своїй сторінці в Facebook. За її словами, інцидент стався чотири дні тому.

Як пояснила журналістка, телефоном Павло Лановенко встиг їй розповісти про подію: про те, як він побачив на позиції (батальйон зараз базується під Донецьким аеропортом) бійця в неадекватному стані, який не приховував, що приймає наркотики.

Наступного дня Морпіху доповіли, що хлопець погано почувається: виявилося, що в нього відбито селезінку. При цьому хворий звинуватив у побитті Лановенка.

У результаті командира батальйону викликали до відділку ДБР у Краматорську. І хоча на подальшому засіданні суду ніхто зі свідків не підтвердив факту побиття, Лановенку присудили 30 діб арешту.

"Всі, хто знають Морпіха, дуже обурені ситуацією. Друзі вже знайшли йому адвоката, з яким завтра Павло Лановенко підпише контракт, передасть копію справи. І він подасть апеляцію", – повідомила журналістка.

Вона також нагадала, що 6 грудня, в День Збройних сил України Лановенко отримав орден Данила Галицького: "Так, може, визначтеся: він герой, якого цінує держава, або незручний воїн, якого терміново потрібно закрити під варту?"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 грудня терористи на Донбасі зірвали режим тиші: двоє українських захисників були поранені.