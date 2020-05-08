Відомий український педіатр Євген Комаровський припустив, що чим суворіші карантинні заходи вводяться в країні, тим на довше їх доведеться розтягувати.

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Як він пояснив в інтерв'ю "Ехо Москва", якщо розтягувати карантин на довгий час, то багато людей може померти не від коронавірусу, а від інших хвороб. Крім того, від цього дуже постраждає економіка країни (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

За його словами, дітей уже можна відправляти до навчальних закладів, проте жоден політик не зважиться на цей крок.

"Я б негайно вигнав молодь у школи й університети – нехай вони хворіють, інакше їх батьки просто не в змозі будуть їх годувати. Це дуже скоро може трапитися. Це зробив би я як педіатр, а тепер уявімо собі, що таке рішення ухвалив політик, наприклад, мер, про відкриття шкіл. Для того, щоб відправити дитину в школу, потрібно переконатися, що у неї вдома немає літньої бабусі, яку він може заразити, і надалі вона помре", – сказав Комаровський.

Він запропонував у такому випадку селити людей похилого віку в готелі, а дітей все ж відправляти у школи.

"Але готелі стоять порожні – ізолюйте бабусь і дідусів, а дітей відправте в школу. Це політичне рішення, тому що в одного з 10 тисяч дітей реально можлива важка небезпечна форма коронавірусу. Якщо така дитина помре, то в цьому буде винен політик, який дозволив їй піти до школи", – сказав Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комаровський назвав єдині противірусні, які повинні бути в аптечці кожного українця.

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