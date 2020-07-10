Комаровський пояснив, чому треба боятися маршруток, а не пляжів під час епідемії COVID-19

Дарина Дурова Суспільство 19:30, 10.07.2020 Оновлено: 20:03, 10.07.2020

Переповнені пляжі менш небезпечні в плані передавання COVID-19, ніж переповнений громадський транспорт.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це в інтерв'ю каналу "Politeka Online" заявив лікар Євген Комаровський. Відео було опубліковано на YouTube-каналі українського лікаря-педіатра (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

За словами експерта, зараз у країні створені "досить непогані" умови для передачі вірусу від людини до людини.

"Ми знаємо точно, що вірус передається головним чином всередині приміщень. Тому мене менше лякають переповнені пляжі, але більше, наприклад, маршрутки або трамваї, або метро", – сказав лікар.

Він додав, що, порівняно з метро, "все інше зараз – не привід метушитися".

На думку Комаровського, в найближчий період багато молоді, яка зараз "активно спілкується", зустрінеться з COVID-19.

"Чутливі захворіють, нечутливі – посилять свій місцевий імунітет", – сказав лікар. Так, упевнений він, кількість людей, які контактували з коронавірусом, стрімко зростатиме.

Проблемою, як наголосив Комаровський, є те, що "молодь заразить старих".

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Міністерстві закордонних справ дали українцям поради щодо відпустки за кордоном у карантин.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Данілов про "Мінськ" і Конституцію: ми ж не ліземо до Росії з порадами

Зеленський переїхав жити на держдачу і поскаржився на високосний рік: українці відреагували

Данілов категорично висловився про подачу води у Крим і назвав умову

Украина должна окружить себя базами НАТО по всему периметру

У Росії порушили кримінальну справу на німців за Сталінград: мережа здивована