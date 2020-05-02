Лікар Євген Комаровський заявив, що в Україні можна було ввести дуже суворий карантин для людей похилого віку, який би не стосувався молодих і здорових, щоб ті виробляли колективний імунітет від COVID-19.

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Таку думку лікар висловив у своєму новому відео про коронавірус. Ролик був опублікований на YouTube-каналі педіатра (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Карантин в Україні. Ілюстрація Громадське радіо

"Якби у мене було по 2 тисячі доларів на кожне домогосподарство (щоб заплатити людям на карантині, – ред.), я б сказав: сидіть! А якщо в мене немає таких грошей?

Тоді б я таке зробив: я б найсуворіше захищав, усіма можливими, диктаторськими методами, вразливий контингент. Тобто всі старше 65 років сидять по домівках, не мають права вийти. Тільки ніс висунув – позбавляємо пенсії", – сказав Комаровський.

За пенсіонерами, за словами лікаря, потрібно стежити та доставляти ним продукти, гроші та ліки, щоб вони не виходили з дому.

"А всі інші – працюють, спілкуються, виробляють колективний імунітет. І це дає можливість захистити людей похилого віку", – додав доктор.

Як писав OBOZREVATEL, у середині квітня місця для хворих на COVID-19 в Олександрівській клінічній лікарні в Києві були заповнені на 100%, але в кінці місяця вільні ліжка вже були, повідомила головна лікарка Людмила Антоненко.

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