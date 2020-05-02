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3 травня • оновлено в 23:15
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Комаровський запропонував свій варіант карантину в Україні

25т
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Лікар Євген Комаровський заявив, що в Україні можна було ввести дуже суворий карантин для людей похилого віку, який би не стосувався молодих і здорових, щоб ті виробляли колективний імунітет від COVID-19.

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Таку думку лікар висловив у своєму новому відео про коронавірус. Ролик був опублікований на YouTube-каналі педіатра (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Карантин в Україні. Ілюстрація

Карантин в Україні. Ілюстрація

Громадське радіо

"Якби у мене було по 2 тисячі доларів на кожне домогосподарство (щоб заплатити людям на карантині, – ред.), я б сказав: сидіть! А якщо в мене немає таких грошей?

Тоді б я таке зробив: я б найсуворіше захищав, усіма можливими, диктаторськими методами, вразливий контингент. Тобто всі старше 65 років сидять по домівках, не мають права вийти. Тільки ніс висунув – позбавляємо пенсії", – сказав Комаровський.

За пенсіонерами, за словами лікаря, потрібно стежити та доставляти ним продукти, гроші та ліки, щоб вони не виходили з дому.

"А всі інші – працюють, спілкуються, виробляють колективний імунітет. І це дає можливість захистити людей похилого віку", – додав доктор.

Як писав OBOZREVATEL, у середині квітня місця для хворих на COVID-19 в Олександрівській клінічній лікарні в Києві були заповнені на 100%, але в кінці місяця вільні ліжка вже були, повідомила головна лікарка Людмила Антоненко.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Теги
лікарі карантин інфекція хвороба вірус видео
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Beer Bear
Beer Bear
Все которые старше 65?а почему не с 60? Может потому что ему через пару месяцев будет 60?
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Ignatova Natalia
Ignatova Natalia
Кода он постареет надо будет его принудительно посадить на карантин и подольше, а также лишить возможности общения. Да и сейчас уже можно. Карантин,да посуровее. Чтобы не писал дурь
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Ага, домашнє гетто для пенсіонерів - без руху, повітря, спілкування. Ще ланцюгом прикути до батареї. Ко-маровському вже 60, так йому залишилось ще 5 років паясничати, якщо доживе. Таке ж дурне і нахабне. як його патрон ЗЕбіл.
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