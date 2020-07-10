Комаровський запропонував радикальний спосіб захисту від COVID-19 людей із групи ризику

Лікар Євген Комаровський вважає, що в Україні було б правильно вести жорсткі обмеження для людей, які потрапляють в групу ризику заразитися коронавірусом.

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В інтерв'ю YouTube-каналу "Politeka Online" він заявив, що для пенсіонерів можна було б виділити певний час, в який вони мали б можливість відвідувати супермаркети та аптеки, – наприклад, з 8-ої до 9-ої ранку.

"Чому не можна зробити так, щоб перша година роботи після відкриття супермаркети і аптеки брали тільки літніх людей, а щоб після 9 ранку жоден пенсіонер не мав можливості зайти нікуди?" – зазначив лікар.

Комаровський вважає, що державна політика в цьому питанні зараз є дуже сумнівною.

"Замість того, щоб нагнітати, нам треба по пунктах розібратися, що потрібно зробити, щоб захистити групи ризику. Діти не є групою ризику. Молодь не є групою ризику. Закрити школи і інститути – це страшна помилка. Зупинити виробництво, де працюють молоді люди ... втратити купу грошей, які можна було б вкласти в турботу про людей похилого віку. Тут державна політика, м'яко кажучи, дуже сумнівна", – переконаний він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко попередив, що через зростаючу кількість нових заражених COVID-19, в місті можуть посилити карантин.