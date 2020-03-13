Відомий лікар Євген Комаровський вважає, що українцям необхідно об'єднатися перед епідемією коронавірусу і допомагати один одному, так як це найвірніший спосіб уникнути наслідків хвороби.

В ефірі "Свободи слова з Савіком Шустером" Комаровський відзначив, що Україна виявилася не готова до епідемії належним чином. Мовляв, з часу, коли ВООЗ оголосила COVID-19 екстреною ситуацією, вдалося мобілізувати достатньо малі сили для боротьби з новим вірусом.

У такій ситуації українцям необхідно об'єднатися і діяти спільно, щоб перемогти хворобу.По словами Комаровського, також потрібно чітко розуміти навіщо потрібна госпіталізація будь-якого, у кого є підозра на коронавірус.

Євген Комаровський в ефірі "Свободи слова" Скріншот з відео

"Чому у нас в країні люди з копійчаними соплями і температурою 37,5 йдуть в лікарні? Чому, якщо у людини, який в задовільному стані але з позитивним результатом на коронавірус, треба госпіталізувати? А я вам поясню чому. Тому що ніхто не впевнений , що перебуваючи вдома ця людина не почне ходити по сусідах або що його сусіди не спалять разом з квартирою", - розповів Комаровський.

Як заходи допомоги Євген Комаровський відзначив, що молоді люди, які перебувають практично поза зоною ризику носили, наприклад, їжу людям похилого віку, яким захворіти простіше, ніж іншим.

"Ця ситуація вимагає від всієї країни об'єднання, допомоги один одному, ізольованості літніх людей, недопущення їх до аптек і супермаркетів. Щоб молодь простягнула руку допомоги - вона поза зоною ризику. Щоб студенти-волонтери носили старикам їжу. Для цього ми повинні навчиться, хоча б перед лицем небезпеки, допомагати один одному. Перестати бити один одному морди, навчиться дружити, допомагати ", - закликав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зафіксована перша жертва від коронавірусу.

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