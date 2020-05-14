Лікар Євген Комаровський у новому відео відповів на найдивніші запитання своїх фоловерів про пандемію коронавірусу COVID-19.

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Ролик український лікар-педіатр опублікував на своєму каналі в YouTube 13 травня (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Комаровський відповів на дивні запитання про COVID-19 Колаж

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Чи потрібно пшикати в кота, перед тим, як погладити?

"Як на мене, це геніально", – прокоментував питання лікар. Він сказав, що всередину кота і на нього пшикати не можна в жодному разі.

"Можете після того, як погладили кота, який невідомо де сновигав, напшикати собі на руки", – відповів Комаровський.

Лікарю, чим відрізняються антисептичні серветки від серветок з антисептичним ефектом?

"Я думаю, що відрізняються вони примхливістю місцевих маркетологів", – з іронією відповів він.

Чи можна пульсоксиметр надягати не на пальці рук, а на пальці ніг?

Лікар зазначив, що відповідав на це питання раніше, дозволивши собі "дуже єхидні жарти, так би мовити, якщо вам так нудно, можете надягати на що хочете, на все, що влізе в пульсоксиметр".

"Я зізнаюся: це була глибока помилка, тому що я вирішив, що людина просто сидить, сумує, їй нема чого робити..." – зазначив Комаровський.

Він додав, що йому пояснили ситуацію. Запитання могла поставити дівчина, у якої покриття нігтів на руках гель-лаком не дозволяло нормально працювати приладу.

"Через цей гель-лак не проникають промені пульсоксиметра, він не працює... Нам, напевно, треба впровадити таку моду: що один палець залишаємо для пульсоксиметра", – сказав лікар.

Він додав, що можна застосовувати пульсоксиметр на пальцях ніг, але спершу їх обов'язково треба нагріти.

Я вирішив прогулятися містом, але часто чхаю, весняна алергія. Але не знайшов вдома носовичок і взяв кілька метрів туалетного паперу. Прийшовши з прогулянки, у мене майже вся вона залишилася. Питання: чи можу я її використовувати за прямим призначенням?.. Коронавірус через анус не передається?

Комаровський сказав, що вручив би за це запитання окремий приз. "Сергію, а як ти думаєш, він встигне дотерпіти, поки ти змонтуєш це відео? Ти ось це монтуй у першу чергу!" – пожартував лікар, звернувшись до монтажера.

Комаровський все ж відповів на запитання, наголосивши, що COVID-19 не передається через анус.

Як писав OBOZREVATEL, група австралійський вчених прийшла до висновку, що у людей, які заразилися COVID-19, можливий розвиток психозу як побічного ефекту від вірусу.

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