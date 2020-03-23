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23 березня • оновлено в 07:28
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Комаровський сказав Зеленському, що робити з коронавірусом

14.1т
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Відомий український лікар Євген Комаровський порадив президенту України Володимиру Зеленському в першу чергу для боротьби з коронавірусом дослідити тіла померлих.

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Своєю думкою він поділився в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Перше, що я б зробив, – розпорядився негайно дослідити всіх померлих. По-друге, я б сформулював чіткі інформаційні меседжі для населення, які суперечать тому, чому всіх вчили: захворів – йди до лікаря. Ні, захворів – сиди вдома", – зазначив він.

Комаровський сказав Зеленському, що робити з коронавірусом

Комаровський сказав Зеленському, що робити з коронавірусом

Комаровський також заявив, що "в умовах беззаконня" важко боротися з хворобою.

"Я приведу тобі простий приклад. Мій товариш у Харкові поїхав на авторинок – йому потрібно було купити колесо. Йому сказали, що таке колесо коштує тисячу гривень. Він сказав, що це дорого і поїхав. А наступного дн авторинок закрили. Він знайшов цього продавця, приїхав до нього. Той каже: "Колесо коштує 1400 грн". "Чому 1400?! Вчора ж було тисячу!" – "Тому що тепер ми повинні віддати 400 грн тим, хто [завтра прийде до нас з перевіркою]"... Я тобі відповів на питання, що б я зробив, якби був президентом? Ніякий президент не може бути президентом в умовах беззаконня", – пояснив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський розповів українцям, як не можна захиститися від коронавірусу.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особи
Євген Комаровський Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Бацман топила за Зеленского,все им не так.
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