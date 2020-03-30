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30 березня • оновлено в 13:03
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Комаровський сказав, коли закінчиться карантин в Україні

18.9т
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Карантин в Україні можуть скасувати після 28 днів без нових випадків захворювання, проте велику роль відіграє те, як вчинять європейські країни.

Таку заяву зробив відомий лікар Євген Комаровський в інтерв'ю Аллі Клименко. Відео з'явилося на його каналі в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Підхід до карантину в країнах буде різним. Наша країнавона дуже залежна, на жаль, і наші політики постійно озираються на європейців. Коли вони знімуть, тоді наші скажуть: "Ми теж не гірші, давайте скасуємо". Ось росіянивони самі по собі, що вони робитимуть, ніхто не знає", – почав він.

Комаровський сказав, коли закінчиться карантин в Україні

Комаровський сказав, коли закінчиться карантин в Україні

За словами Комаровського, медична наука говорить про те, що карантин можна спокійно знімати тоді, коли 28 днів немає нових випадків захворювання.

"Сенс карантину в чому? Увірвалася на територію країни нова хвороба. Нею потенційно можна захворіти. І, швидше за все, всі жителі країни з цим вірусом зустрінуться. Всі ми зустрінемося. 95% навіть не помітять цієї зустрічі, але 5%захворіють. Якщо карантину не буде, то ці 5% захворіють одночасно. Якщо буде карантинці 100 тисяч хворітимуть поступово по 2-3 тисячі. І тоді у системи охорони здоров'я буде можливість їм допомогти", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський розповів, які ліки повинні бути в аптечці, щоб допомогти собі при захворюванні на коронавірус.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
карантин
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Исаев Максим
Исаев Максим
Карантин сам закончится, когда скакуны вымрут!
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1
0
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Я Комаровського не дуже поважаю, оскільки він не завжди виступає, саме як лікар. Але в даному випадку він сказав все абсолютно правильно як з медичної, так і з політичної точок зору. І я абсолютно радий тому, що З/К буде "озиратися" на практику європейських країн, а не на рашистів. Тому поставив лайк. Не розумію тих, хто поставив дізлайк.
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3
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
А Супрун что говорит?
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2
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Исаев Максим
Исаев Максим
Нагульнов Макар, говорит, шо украинская медицина - самая передовая медицина в мире! Для того майдан стоял!
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