Карантин в Україні можуть скасувати після 28 днів без нових випадків захворювання, проте велику роль відіграє те, як вчинять європейські країни.

Таку заяву зробив відомий лікар Євген Комаровський в інтерв'ю Аллі Клименко. Відео з'явилося на його каналі в YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Підхід до карантину в країнах буде різним. Наша країна – вона дуже залежна, на жаль, і наші політики постійно озираються на європейців. Коли вони знімуть, тоді наші скажуть: "Ми теж не гірші, давайте скасуємо". Ось росіяни – вони самі по собі, що вони робитимуть, ніхто не знає", – почав він.

Комаровський сказав, коли закінчиться карантин в Україні

За словами Комаровського, медична наука говорить про те, що карантин можна спокійно знімати тоді, коли 28 днів немає нових випадків захворювання.

"Сенс карантину в чому? Увірвалася на територію країни нова хвороба. Нею потенційно можна захворіти. І, швидше за все, всі жителі країни з цим вірусом зустрінуться. Всі ми зустрінемося. 95% навіть не помітять цієї зустрічі, але 5% – захворіють. Якщо карантину не буде, то ці 5% захворіють одночасно. Якщо буде карантин – ці 100 тисяч хворітимуть поступово по 2-3 тисячі. І тоді у системи охорони здоров'я буде можливість їм допомогти", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський розповів, які ліки повинні бути в аптечці, щоб допомогти собі при захворюванні на коронавірус.

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