"Чорні противірусні" маски не мають жодних здібностей, щоб "убити" коронавірус COVID-19.

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Про це заявив відомий лікар Євген Комаровський у відеозверненні, яке опублікував на своєму Youtube-каналі. Він відповів на запитання жінки про ефективність "противірусних, багаторазових чорних масок з вугільним фільтром, термін придатності яких два місяці і які можна прати" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Справді зараз продається багато всякої ф*гні, ще раз кажу – ф*гні. Вам розповідають, що у цієї маски якась спеціальна тканина або її чимось просочили, або нанесли на маску мідь, срібло, і вона всі віруси зупиняє... Маски з будь-якими фільтрами – це чистісінька брехня!" – наголосив Комаровський.

Комаровський розвіяв міф про ефективність "чорних противірусних" масок

Він додав, що схожа ситуація спостерігається і з оксоліновою маззю, яку наносять на слизову носа, – люди часто думають, що вона відразу ж "убиває" віруси.

За його словами, такі "противірусні" маски, як і будь-які інші, хіба що допомагають хворим не заражати здорових. А найкращим засобом захисту є респіратор FFP-3.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Комаровський заявив, що дізнатися, чи буде в Україні пік захворювання на коронавірус, чи він уже минув, можна буде протягом наступних двох тижнів.

Лікар вважає, що українцям варто очікувати продовження карантину через коронавірус навіть після 24 квітня.

Комаровський заявив, що в Україні немає справжнього карантину і влада країни просто "повторює за Європою".

Він заявив, що вирішити проблему із зростанням захворюваності на коронавірус в Україні допоможуть тільки два варіанти: вакцинація або набуття "колективного" імунітету.

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