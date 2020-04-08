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9 квітня • оновлено в 06:35
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Комаровський розвіяв міф про ефективність "чорних противірусних" масок

9.8т
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"Чорні противірусні" маски не мають жодних здібностей, щоб "убити" коронавірус COVID-19.

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Про це заявив відомий лікар Євген Комаровський у відеозверненні, яке опублікував на своєму Youtube-каналі. Він відповів на запитання жінки про ефективність "противірусних, багаторазових чорних масок з вугільним фільтром, термін придатності яких два місяці і які можна прати" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Справді зараз продається багато всякої ф*гні, ще раз кажу – ф*гні. Вам розповідають, що у цієї маски якась спеціальна тканина або її чимось просочили, або нанесли на маску мідь, срібло, і вона всі віруси зупиняє... Маски з будь-якими фільтрами – це чистісінька брехня!" – наголосив Комаровський.

Комаровський розвіяв міф про ефективність "чорних противірусних" масок

Комаровський розвіяв міф про ефективність "чорних противірусних" масок

Він додав, що схожа ситуація спостерігається і з оксоліновою маззю, яку наносять на слизову носа, – люди часто думають, що вона відразу ж "убиває" віруси.

За його словами, такі "противірусні" маски, як і будь-які інші, хіба що допомагають хворим не заражати здорових. А найкращим засобом захисту є респіратор FFP-3.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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Sokratus Aleksandre
Sokratus Aleksandre
Кажуть мастило Вишнєвського гарно допомагає при коронавірусі, якщо намазати його на хліб і з'їсти з чаєм!
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