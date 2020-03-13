Комаровський розвінчав популярні міфи про коронавірус

Відомий лікар Євген Комаровський розвінчав популярні міфи про зараження і боротьбу з коронавірусом.

У спеціальному тематичному акаунті в Instagram він опублікував чотири факти, які активно поширюються в соцмережах, проте не відповідають дійсності:

Перебування на вулиці в холодну і сніжну погоду не допоможе знищити новий коронавірус (2019 nCoV). Гаряча ванна не допоможе проти нової коронавірусної інфекції. Новий коронавірус не передається через укуси комарів. Сушарки для рук не вбивають вірус 2019-nCoV.

Євген Комаровський

Також напередодні Комаровський закликав українців, які хочуть повернутися з епіцентру епідемії в Європі додому, залишатися там до її завершення.

За словами Комаровського, не потрібно їхати в Україну, тому що тут "краще не буде".

Як писав OBOZREVATEL, 13 березня в Україні була зафіксована перша смерть від коронавірусу – в Радомишлі Житомирської області померла 71-річна пенсіонерка. В цей же день в Італії померла 65-річна українка, яку госпіталізували кілька днів тому.

Ще є на Буковині двоє хворих – чоловіки 64 і 39 років. У Чернівецькій області вже оголосили надзвичайний стан через коронавірус.

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