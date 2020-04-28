Комаровський розвінчав користь при COVID-19 шарлатанського засобу

Марина Ліснічук Суспільство 18:03, 28.04.2020 Оновлено: 18:46, 28.04.2020

Борсуковий жир, якому приписують властивості, що позитивно впливають на бронхи, не має ніякої лікувальної чи профілактичної дії при коронавірусі.

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Про це заявив відомий український лікар Євген Комаровський, відповідаючи на запитання щодо COVID-19. Відео опубліковане на його YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Барсучий жир за жодної хвороби не допомагає. Це шарлатанство, яке не має ніякого відношення до медицини", – стверджує він.

За його словами, це стовідсоткова правда, і у такий спосіб він врятував сотні життів борсуків. Лікар підкреслив, що людям потрібно залишити в спокої цих і не тільки тварин, і не використовувати їх для винаходу таких шарлатанських популярних засобів.

"Давайте залишимо борсуковий жир борсукам", – закликав Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почалися клінічні дослідження вітчизняних ліків, які можуть значно знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, викликаних коронавірусом.

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