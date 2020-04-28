"Залиште борсуків у спокої!" Комаровський розвінчав користь при COVID-19 шарлатанського засобу

Борсуковий жир, якому приписують властивості, що позитивно впливають на бронхи, не має ніякої лікувальної чи профілактичної дії при коронавірусі.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це заявив відомий український лікар Євген Комаровський, відповідаючи на запитання щодо COVID-19. Відео опубліковане на його YouTube-каналі (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Барсучий жир за жодної хвороби не допомагає. Це шарлатанство, яке не має ніякого відношення до медицини", – стверджує він.
За його словами, це стовідсоткова правда, і у такий спосіб він врятував сотні життів борсуків. Лікар підкреслив, що людям потрібно залишити в спокої цих і не тільки тварин, і не використовувати їх для винаходу таких шарлатанських популярних засобів.
"Давайте залишимо борсуковий жир борсукам", – закликав Комаровський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні почалися клінічні дослідження вітчизняних ліків, які можуть значно знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, викликаних коронавірусом.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".