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23 березня • оновлено в 02:48
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Комаровський розповів, як зробити антисептик у домашніх умовах. Відео

1.4т
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Лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, як приготувати антисептичний засіб у домашніх умовах за кілька хвилин.

Відповідне відео опубліковано на його YouTube-каналі. Лікар зазначив, що в умовах дефіциту дезінфікуючий засіб легко приготувати вдома.

"У складі має бути 75% спирту. Це нормально. Хоча все, що більше 65% це можна використовувати. Це вже ефективно", – наголосив він.

Комаровський розповів, як приготувати антисептик вдома

Комаровський розповів, як приготувати антисептик вдома

Скрін відео

Склад антисептика, приготованого в домашніх умовах за рецептом Комаровського:

  • 240 млспирт

  • 15 мл3% перекис водню

  • 5 млгліцерин

  • 60 мл - вода

При цьому лікар наголосив, що використовувати такий антисептик можна вже відразу.

"Наприклад, деякі автори говорять про те, що перед тим, як використовувати, бажано, щоб цей розчин постояв пару діб, тому що, можливо, у воді або в самій ємності були мікроби, і за дві доби вони точно загинуть, але насправді, якщо вже ви зробили дезінфікуючий розчин, то за логікою, він усе вже продезінфікував", – зазначив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Комаровський назвав групу крові найбільш вразливу для коронавірусу COVID-19. За його словами, ця інформація дивовижна, але правдива.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Євген Комаровський
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Cachko Elena
Cachko Elena
а просто взять один спирт нельзя ?
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