Комаровський розповів, як вчителям захиститися від COVID-19

Відомий український лікар Євген Комаровський розповів, що від інфікування коронавірусом COVID-19 вчителів під час спілкування з учнями можуть захистити прозорий екран, інтенсивне провітрювання і респіратори з достатнім ступенем захисту.

Таку відповідь він дав на сайті Доктор Комаровский дочці 60-річної вчительки, яка працює в музичній школі. За його словами, в цій ситуації ризик інфікування максимальний, якщо у людини є вірус, оскільки під час співу голосові зв'язки сильно напружуються.

"Зрозуміло, що діти – це не найголовніший суб'єкт поширення коронавірусу, але якщо людині за 60, і цій людині постійно кричать в обличчя різні люди, то ризик зараження і виникнення потім ускладнень дуже високий", – уточнив лікар.

У цій ситуації Комаровський упевнений, що в музичних школах повинні бути прозорі екрани між педагогом і учнями, і вимагати їх установки від керівництва – абсолютно нормально.

"Ну і, звичайно, рівень захисту респіраторів fpp2, як мінімум", – додав доктор.

Також він наголосив на важливості інтенсивного наскрізного провітрювання приміщень між заняттями.

"Я не дуже знайомий із технологією навчання співу, але мені здається, що в найближчі пару місяців цілком можна навчати дітей вокалу і на свіжому повітрі. Це теж значно зменшить ризик інфікування", – зазначив Комаровський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар Євген Комаровський заявив, що коронавірус не переноситься через справні каналізаційні труби. Однак із зіпсованими потрібно бути обережнішими і дотримуватися профілактичних заходів.

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