Комаровський розповів, як правильно дезінфікувати маску

Щоб продезінфікувати захисну маску достатньо її випрати в мильній воді, не обов'язково застосовувати спирт.

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Про це розповів відомий лікар Євген Комаровський. Відео з порадами з цього питання опубліковано на його каналі в YouTube (щоб подивитися, проскрольте новину до кінця).

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"Я не розумію, чому людям завжди хочеться засунути маску в спирт, мікрохвильовку або прокип'ятити. Чому не можна просто випрати мильною водою? Я не розумію", – обурився лікар.

За словами Комаровського, для дезінфекції маски достатньо випрати її. Для цього підійде мило, пральний порошок, білизна і навіть засіб для миття посуду.

Він зазначив, що головне – не прати їх разом з іншими речами. "Простіше просто замочити маски у мисці, накидати мила, прального засобу для посуду, прального порошку або білизни. Залишити на якийсь час, потім сполоснути чистою водою, висушити і використовувати повторно", – пояснив лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Комаровський закликав людей на святкування Великодня в неділю, 19 квітня, відмовитися від масових відзначень і походів до церкви, що не наражати себе на ризик захворіти і поширювати коронавірус.