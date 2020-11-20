Комаровський розповів, як лікувати вірусну пневмонію

Антибіотики не можуть вилікувати пневмонію, якщо вона викликана вірусом.

Про це розповів відомий лікар-педіатр, кандидат медичних наук Євген Комаровський. Він особливо відзначив, що призначення антибіотиків у разі вірусної пневмонії не допоможе уникнути ускладнень (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Антибіотики, що призначаються в разі вірусних інфекцій, зазвичай, не зменшують, а збільшують ймовірність ускладнень", – сказав лікар.

Комаровський відповів на питання: "Якщо антибіотики не діють на вірусну пневмонію, як же тоді її лікувати?"

Він нагадав, що лікування вірусних інфекцій принципово відрізняється від лікування бактеріальних, саме в разі останніх призначають антибіотики.

"А більшість вірусних інфекцій, такі як кір, краснуха, вітряна віспа, свинка, проходять самі по собі. І більшість гострих респіраторних вірусних інфекцій проходить без антибіотиків. І грип проходить без антибіотиків. І тоді, коли вірус грипу викликає вірусну пневмонію, антибіотики теж не призначають", – сказав Комаровський.

За його словами, існує вкрай обмежена кількість противірусних препаратів, що можуть бути використані в разі вірусних інфекцій.

"Є один-два препарати, які діють на вірус грипу, є препарати, що діють на вірус герпесу, на вірус імунодефіциту людини, вірус гепатиту С. Але для більшості вірусних інфекцій препарату, який придушував би розмноження вірусу, не придумали", – уточнив він.

Немає їх і стосовно коронавірусу.

"Деякі препарати, наприклад, той же ремдесивір, продемонстрували вкрай помірну активність, і вони не рекомендуються для всіх підряд. Це дуже дорого і зазвичай не має жодного сенсу", – розповів лікар.

Якщо людина підхопила вірусну інфекцію, її головне завдання – допомогти організму самостійно впоратися з хворобою, підкреслив Комаровський.

"Що важливо в разі коронавірусу? Не допустити дефіциту кисню, забезпечити нормальний повітрообмін, не допустити дефіциту рідини в організмі, енергетичної недостатності – пити іноді не просто рідину, а рідину солодку або капати розчини глюкози. Як з'ясувалося, під час коронавірусу дуже суттєвий момент – це порушення згортання крові, тому вводять препарати, на це спрямовані, виявляють ускладнення з боку серцево-судинної системи або з боку нирок і своєчасно на це впливають. Але з вірусом ми нічого зробити не можемо", – сказав він.

Як лікувати вірусну інфекцію?

"Лікувати – це не синонім "давати ліки". Лікувати – це створити оптимальні умови. Перестаньте нервувати, вигадувати нікому не потрібні ліки, ставити на собі експерименти, забудьте про всі методи лікування у вигляді банок, гірчичників, парити ноги та дихати окропом, заспокойтеся, одягніться тепліше, температура 18–20°С, вологість 40–60%, провітрювання, постійне пиття, зволоження носових ходів сольовими краплями. Якщо відчуваєте задишку, вам важко дихати – звертайтеся до лікаря", – пояснив відомий лікар.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Комаровський назвав обмеження, введені в межах карантину вихідного дня в Україні, нерівноцінними. Але водночас підкреслив, що будь-яке припинення масових соціальних контактів буде впливати на зростання захворюваності.