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3 травня • оновлено в 23:15
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Комаровський розповів, як буде лікуватися від коронавірусу

7.1т
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Відомий лікар Євген Комаровський розповів, що робитиме, якщо захворіє коронавірусом.

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За його словами, перше, що необхідно зробити – повідомити людям, з якими ви контактували, про захворювання. Шість пунктів своїх дій Комаровський описав на сторінці в Instagram.

Комаровський розповів, як буде лікуватися від коронавірусу

Комаровський розповів, як буде лікуватися від коронавірусу

Він зазначив, що буде пити багато рідини і їсти фрукти, стежити за своїм самопочуттям, прийме льодяники, якщо буде свербіж у горлі, і вип'є парацетамол, коли підвищиться температура. При цьому лікар продовжить працювати вдома.

Що буде робити Комаровський, якщо захворіє COVID-19:

  • Перше, що я зроблю – це обдзвоню своїх співробітників і скажу, що захворів. У будинок до мене і так ніхто не ходить, крім дружини, яка з дому не виходить. Тобто вона зі мною все одно контактувала, і ховатися від неї ніякого сенсу немає, оскільки дні перед цим, коли я був заразний, ми інтенсивно спілкувалися.

  • Буду вдома, буду дивитися кіно, буду продовжувати працювати, буду слухати аудіокниги, буду монтувати відео, що у мене є на комп'ютері.

  • Відразу ж дам команду і сам візьму участь – наварю компотів, чаїв і буду пити-пити-пити і їсти фрукти. Ось і все, власне кажучи. ⠀

  • А далі будемо дивитися по симптоматиці. Якщо буде в горлі свербіж, то буду смоктати якісь таблетки – швидше за все, звичайні льодяники. Якщо підвищиться температура і буде погано – прийму парацетамол.

  • І, звичайно, найголовніше, що я зроблю, хоча це зроблено і так, це перевірю, закручені чи все батареї, чи не працює опалення, і що в кімнаті не вище 20 градусів. Подивлюсь, яка вологість: якщо зараз в моєму місті відключено опалення, то в моїй кімнаті вологість близько 50-55%, тобто ніяких проблем немає.

  • Хлорохін, сумамед, азитроміцин, цинк або противірусні препарати для лікування ВІЛ-інфекції ковтати не буду. Все, що буду, – це літрами пити рідину і їсти фрукти.

Комаровський розповів, як буде лікуватися від коронавірусу

Комаровський розповів, як буде лікуватися від коронавірусу

instagram.com/doctor_komarovskiy

Як писав OBOZREVATEL раніше, у Франції вперше кішка заразилася коронавірусом COVID-19. Ймовірно, вона підхопила захворювання від свого господаря.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
судя по схеме лечения доктора,то заболевание серьезнейшее..
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