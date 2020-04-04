Доктор Євген Комаровський розповів, що робив би при симптомах коронавірусу – дотримувався б самоізоляції, пив багато рідини і підтримував температуру повітря в приміщенні не вище +20ºС.

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Нове відео про COVID-19 відомий лікар-педіатр опублікував на своєму YouTube-каналі в суботу, 4 квітня (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Євген Комаровський Скрін відео

Від болю в горлі він приймав би льодяники, а вільний час займав би читанням і роботою.

"Нічого іншого робити не буду. "Хлорохін" ковтати не буду, "Азитроміцин" ковтати не буду, цинк і противірусні для лікування ВІЛ-інфекції ковтати не буду. Буду літрами пити рідину і їсти фрукти", – сказав Комаровський.

Як писав OBOZREVATEL, Євген Комаровський дав пораду щодо інтиму під час пандемії. Він підтвердив можливість інтимних стосунків під час хвороби COVID-19, якщо партнер постійно знаходиться з хворим.

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