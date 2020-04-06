Влада України не змогли організувати ізоляцію заробітчан, які повернулися додому з вогнищ спалаху коронавірусу COVID-19 в Європі.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це заявив у програмі Big Money відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чи маємо ми можливість посадити 1 млн осіб на карантин? Тобто ізолювати їх у санаторії, будинки відпочинку, враховуючи, що ці люди не хочуть на карантин. Вони ще й чинять опір", – зазначив він.

Євген Комаровський

За словами доктора для того, щоб посадити всіх заробітчан на карантин, потрібні не тільки місця, але і силовики.

"Тобто нам фактично треба здійснити каральну операцію по переміщенню 1 млн осіб в спеціально створені, назвемо це концтабори", – підкреслив Комаровський.

Він вважає, що таку ізоляцію здійснити неможливо.

"Ми визнаємо, що ми 1 млн людей зі своїм коронавірусом запустили в сім'ї, до людей похилого віку, а потім говоримо: у нас строгий карантин. Тобто ізоляцію заробітчан ви не можете реалізувати, а карантин можете?", – обурився лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Комаровський, який останнім часом прославився роздачею багатьох рекомендацій українцям в боротьбі з коронавірусом, розкритикував ідею продовження карантину через епідемію. За його словами, кожна людина на всій земній кулі "змушена буде зустрітися з коронавірусом", оскільки від нього нікуди подітися. Тільки це може статися в різний час.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал